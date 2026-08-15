مدرب العين: هدفنا نقاط «الشامخة»





أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، جاهزية فريقه التامة لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي يضع على عاتق الفريق مسؤولية مضاعفة، كون الصفة تزيد من دوافع وحوافز المنافسين، مشدداً في الوقت ذاته على أن طموحات العين وأهدافه الاستراتيجية ثابتة ولم تتغير نحو مواصلة حصد الألقاب.

ويستضيف استاد الشامخة الأحد مواجهة قوية بين بني ياس والعين في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2026 ـ 2027، حيث أكد المدرب إيفيتش جاهزية فريقه للدفاع عن لقبه رغم الدوافع المضاعفة للمنافسين، مشيراً إلى رضاه عن فترة الإعداد في المغرب وإسبانيا، مشدداً على أن الهدف هو الفوز وحصد النقاط الثلاث في المباراة الافتتاحية.

وأوضح المدرب الصربي، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الليلة أن العين يدرك تماماً حجم التحديات التي تنتظره كبطل للمسابقة، لافتاً إلى أن التحضيرات مضت بصورة مثالية عبر معسكرين خارجيين في المغرب وإسبانيا، أسهما في الوصول باللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة من خلال سلسلة من المباريات الودية الناجحة.

وفيما يخص اللقاء الافتتاحي، أقر مدرب العين بصعوبة المباراة الأولى في الموسم أمام بني ياس، مؤكداً أن هدف الفريق الواضح هو تقديم كرة قدم قوية تليق بمكانة النادي، والعودة بنقاط المباراة الثلاث لرسم بداية قوية تعكس الرغبة الكبيرة للاعبين في بذل أقصى جهودهم طوال مشوار البطولة.