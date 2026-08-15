البرازيلي لورينسي.. أهداف مؤثرة في ضربة بداية «دورينا»





واصل البرازيلي لورينسي ناسسيمنتو (30 عاماً) المنضم حديثاً إلى صفوف عجمان، تألقه في مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وهز شباك المنافسين بالهدف الأول الذي لا تأتي بعده خسارة، في ظاهرة تكررت معه للمرة الثالثة خلال 5 مواسم دافع خلالها عن قمصان 3 أندية مختلفة.

وتمكّن لورينسي من وضع بصمته الأولى سريعاً مع فريقه الجديد، بإحراز الهدف الأول في مواجهة الوحدة، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز «البرتقالي» 3-2، ليقود فريقه إلى حصد ثلاث نقاط غالية في مستهل مشواره بالمسابقة، ويمنح نفسه بداية مثالية في أول ظهور رسمي بقميص عجمان عقب انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من خورفكان في صفقة تشير بداياتها إلى أنها ناجحة.

وسبق لمهاجم عجمان هز الشباك في الجولة الأولى من «دورينا» وكان هدفه الأول بقميص البطائح خلال موسم 2022-2023، عندما سجل في شباك كلباء الهدف الأول خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0 في موسم شهد تألقه وقدم فيه نفسه بشكل جيد لجماهير الكرة الإماراتية.

وكرر المهاجم البرازيلي، المشهد مرة أخرى في افتتاح الموسم الماضي، بشعار خورفكان، عندما سجل في شباك الجزيرة وقاد «النسور» إلى الفوز 3-2، وهي النتيجة نفسها التي حققها عجمان أمام الوحدة في مباراة الأمس، ما يؤكد خروجه من ملاعب العاصمة لموسمين سعيداً بالفوز وتألقه الشخصي.

وتشكل أرقام وتجارب لورينسي السابقة عن علاقة خاصة تربطه بمباريات افتتاح الدوري، بتسجيل 3 أهداف في الجولة الأولى خلال خمسة مواسم، وجاءت جميعها مع 3 أندية مختلفة، بينما أسهمت أهدافه في كل مرة في تحقيق الفوز.

وشكّل هدف المهاجم البرازيلي، بالأمس في مرمى الوحدة، مكسباً مهماً له في بداية تجربته الجديدة مع عجمان، لأنه أسهم في رفع معنوياته ومنحه دفعة قوية لمواصلة التألق خلال الموسم الحالي، خاصة أنه نجح في تقديم أوراق اعتماده مبكراً أمام جماهير فريقه الجديد، وأثبت أنه قادر على العطاء والتألق.