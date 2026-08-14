الوصل ويونايتد.. مباراة أولى للتاريخ في دوري المحترفين

يلتقي الوصل وضيفه يونايتد عند الثامنة و45 دقيقة مساء السبت في افتتاح مباريات الفريقين بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين على ملعب استاد زعبيل في مباراة تاريخية للفريق الضيف الذي يخوض مباراته الأولى بدوري الأضواء والشهرة ما يزيد من دافعه في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث أمام مضيفه الذي لا يكتفي بالفوز، ولكنه يتطلع إلى التتويج باللقب وعودة درع الدوري إلى قلعته من جديد.

ويدخل الوصل اللقاء، دون تعديلات كبيرة على تشكيلته الأساسية التي اعتمد عليها في الموسم الماضي، بعد أن فضلت الإدارة الإبقاء على عناصر الفريق الأساسية مع إبرام 8 صفقات بقيادة يحيى نادر وساشا ولياندرو ورضوان بوبولا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على استثمار فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، حيث خاض الفريق 6 مباريات ودية، منها 5 خلال المعسكر الخارجي في هولندا ومباراة أمام عجمان على ملعبه فاز فيها بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يدخل يونايتد موسمه الأول في دوري المحترفين بعد أن حقق صعوداً سريعاً وضعه أمام تحدٍ جديد يتطلب الكثير من العمل من أجل تثبيت أقدامه بين أندية النخبة بقيادة الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني للفريق وصانع انتصاراته، كما دعم صفوفه بعدد 13 لاعباً من أصحاب الخبرة، بقيادة بندر الأحبابي وماجد سرور، خليل إبراهيم، عادل وجدان، كوامي، وأنيس كريمي.

وخاض يونايتد مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي في لاتفيا والنمسا، وحقق الفوز في المباراة الأولى، قبل أن يتعادل في الثانية أمام الغرافة القطري، في إطار سعي الجهاز الفني إلى رفع مستوى الانسجام وتجهيز الفريق لمباريات "دورينا".

وخلال اللقاء، يتطلع الوصل إلى استثمار عاملي الأرض والاستقرار لتحقيق بداية قوية يطمئن بها جمهوره الذي يشعر بالقلق على الفريق لعدم التعاقد مع لاعب أجنبي في الميركاتو الحالي والتأكيد على قوته ومنافسته على اللقب، بينما يسعى الوافد الجديد إلى تسجيل انطلاقة تاريخية في أول ظهور له بين الكبار.