لاعب واحد يحدد مصير فريقين في النسخة الجديدة من «دورينا»





يحدد لاعب واحد مصير فريقين، وربما بشكل كبير، في النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق غداً الجمعة، حيث إن نجاحه يمكن أن يقود فريقه للذهاب بعيداً نحو الأفضل، وفي الوقت نفسه عدم نجاح بديله في ناديه السابق قد يبعده عن الصعود إلى منصات التتويج.

واللاعب المعني الهداف التوغولي لابا كودجو، المنضم حديثاً إلى الشارقة قادماً من العين في صفقة مدوية تعتبر من أبرز صفقات «الميركاتو» الصيفي، ونسبة للقدرات العالية التي يتمتع بها فإن تألقه مع الشارقة ومواصلة هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين، سيكون له تأثير إيجابي كبير على فريقه الجديد بقيادته نحو المنافسة على لقب البطولة، خاصة أنه يمتلك الحلول الفردية ويعرف طريق الشباك جيداً.

وفي المقابل، سيكون تأثير لابا ممتداً إلى العين، بطل النسخة الأخيرة، بعد أن كان أحد أهم مفاتيح انتصاراته بإحراز 25 هدفاً توجته هدافاً للبطولة، ما يضع العين أمام تحدٍ كبير بإشراك البديل الذي يغطي رحيله، وحال لم يكن خليفته في التشكيلة بقدر مستواه الفني وغزارته التهديفية حينها سيكون رحيله ترك تأثيراً سلبياً يجعل الفريق يفقد فرصته في المحافظة على لقب بطولة الدوري.

ويؤكد ذلك أن تألق لابا سيقود الشارقة إلى موسم ناجح ينافس فيه على معانقة لقب الدوري، بينما مستوى بديله في صفوف «الزعيم» يحدد إن كان جمهور العين سيفتقد نجمه السابق بشكل مؤثر في النتائج أم يغطي على رحيله بمستوى أفضل، ويبدأ صفحة جديدة من تحقيق النجاحات مع فريق اعتاد تقديم أبرز النجوم في الساحة الكروية.