10 ملايين يورو القيمة السوقية لأغلى لاعب في دوري المحترفين





حافظ الكونغولي سيمون بانزا مهاجم الجزيرة على صدارة قائمة أغلى لاعبي دوري أدنوك للمحترفين من ناحية القيمة السوقية للموسم الثاني على التوالي، بقيمة مالية قدرها 10 ملايين يورو، وفقاً لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واحتل اليوناني جورجيوس جياكوماكيس مهاجم العين القادم حديثاً من نادي كروز المكسيكي، المركز الثاني في القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 6 ملايين يورو، متساوياً مع القيمة السوقية للمغربي سفيان رحيمي، نجم العين، الذي حل ثالثاً، وبذات القيمة حل الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي في المركز الرابع، وجاء البرتغالي بيدرو مالهيرو لاعب الوصل في المركز الخامس بقيمة 5 ملايين يورو، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم السابق والأول له في ملاعب الإمارات.

وضمت القائمة البرازيلي ويليان روشا، مدافع الجزيرة، الذي احتل المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 5 ملايين يورو، بينما ظهر الأرجنتيني كاكو لاعب العين في المركز السابع بقيمة قدرها 4.5 ملايين يورو.

وحجز الإيراني مهدي قايدي، جناح النصر، المركز الثامن في قائمة الأغلى بقيمة سوقية بلغت 4.5 ملايين يورو، في الوقت الذي حافظ فيه السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة على وجوده بين أعلى اللاعبين قيمة، بعدما بلغت قيمته السوقية 4 ملايين يورو في المركز التاسع.

واختتم نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل قائمة أغلى 10 لاعبين في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن بلغت قيمته السوقية 4 ملايين يورو، ليكمل قائمة تضم مجموعة من أبرز النجوم الذين يمثلون مختلف الأندية الطامحة للمنافسة على الألقاب.

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مهاجم الجزيرة في الصدارة

تتصدر أسماء بارزة قائمة أعلى لاعبي دوري أدنوك للمحترفين قيمة سوقية، بقيادة سيمون بانزا مهاجم الجزيرة، في تصنيف يكشف حجم القيمة الفنية والمالية للنجوم الذين تنتظر منهم الجماهير صناعة الفارق في الموسم الجديد.

1

النادي: الجزيرة

القيمة السوقية: 10 ملايين يورو

2

جورجيوس جياكوماكيس

النادي: العين

القيمة السوقية: 6 ملايين يورو

3

سفيان رحيمي

النادي: العين

القيمة السوقية: 6 ملايين يورو

4

سردار أزمون

النادي: شباب الأهلي

القيمة السوقية: 6 ملايين يورو

5

بيدرو مالهيرو

النادي: الوصل

القيمة السوقية: 5 ملايين يورو

6

ويليان روشا

النادي: الجزيرة

القيمة السوقية: 5 ملايين يورو

7

كاكو

النادي: العين

القيمة السوقية: 4.5 ملايين يورو

8

مهدي قايدي

النادي: النصر

القيمة السوقية: 4.5 ملايين يورو

9

عمر خريبين

النادي: الوحدة

القيمة السوقية: 4 ملايين يورو

10

نيكولاس خيمينيز

النادي: الوصل

القيمة السوقية: 4 ملايين يورو