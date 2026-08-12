4 أسماء و18 عاماً من الحضور في "دورينا"





يظهر 4 لاعبين فقط من مؤسسي دوري المحترفين الإماراتي في النسخة الجديدة من المسابقة، التي انطلقت موسم 2008-2009، ليحمل كل منهم ذاكرة الجيل الأول من "دورينا" وخبرة تمتد إلى 18 عاماً، في مشهد يكشف أيضاً عن الدور الذي يمنح حارس المرمى عمراً أطول في الملاعب مقارنة ببقية المراكز.

وتراجعت أسماء كثيرة من الجيل الذي وضع اللبنة الأولى للمسابقة عن المشهد الحالي، مع تقدم العمر واعتزال عدد من النجوم، ويعتبر وليد عباس، قائد شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أحدث الأسماء التي غابت عن كشوفات الموسم الجديد، بجانب علي مبخوت الذي غادر النصر أخيراً، لكنه ما زال يملك فرصة مواصلة مسيرته مع نادٍ آخر، قياساً بعمره وسيرته الحافلة بالإنجازات وقدرته على العطاء.

ويتصدر علي خصيف حارس مرمى الجزيرة (39 عاماً) قائمة الحرس القديم، والذي مدد النادي التعاقد معه لمدة موسم، حيث يعتبر الأقدم والأكثر خبرة والأكبر سناً في "دورينا"، وخلال مشواره السابق شارك خصيف في 377 مباراة بدوري المحترفين حقق خلالها 3 بطولات، في واحدة من أطول مسيرات اللاعبين في تاريخ المسابقة.

ويحضر علي الحوسني حارس مرمى عجمان بعمر 38 عاماً، وعدد 240 مباراة في بطولة المحترفين، فيما يظهر شقيقه الأصغر عادل الحوسني مع الشارقة بعمر 36 عاماً، ويمتلك 314 مباراة فاز خلالها باللقب مرة واحدة، ليواصل الشقيقان حضوراً لافتاً في ملاعب الإمارات بعطاء مميز حافظ به كل منهما على المشاركة وموقعه في التشكيلة.

ويكمل راشد علي قائمة حراس الجيل الأول، والذي يظهر في الموسم الحالي مع ناديه خورفكان بعمر 36 عاماً، ويمتلك 133 مباراة في دوري المحترفين. ويبدو رصيده أقل من بقية الأسماء رغم انتمائه إلى النسخة الأولى، نتيجة تنقله بين عدد من الأندية وعدم الاستقرار مع فريق واحد لفترة طويلة وجلوسه في الدكة.

وتتقلص قائمة أبناء البدايات مع مرور مواسم دوري المحترفين، بعد أن شهدت ملاعب الإمارات وداع عدد من الأسماء البارزة بقيادة إسماعيل مطر الذي أنهى مسيرة حافلة مع ناديه الوحدة في الموسم قبل الماضي، والنجم عمر عبد الرحمن (عموري)، وغيرهما من الأسماء التي تألقت في سنوات سابقة.

ولا يزال عدد من أصحاب الخبرة حاضراً في النسخة الجديدة من الذين شاركوا في النسختين الثانية والثالثة من دوري المحترفين بقيادة حبيب الفردان الذي يظهر مع يونايتد الصاعد حديثاً، وخالد عيسى حارس العين، وماجد حسن لاعب وسط الشارقة، وفواز عوانة لاعب وسط بني ياس، إلى جانب زميله في الفريق محمد الحمادي حارس المرمى.

ويمنح وجود هذه الأسماء "دورينا" امتداداً بين الماضي والحاضر، في بطولة تغيرت ملامحها كثيراً منذ موسمها الأول، لكن بعض الوجوه ما زالت تحمل ذاكرة البدايات وتواصل العطاء داخل الملعب، لتمنح النسخة الجديدة جرعة من الخبرة في مواجهة جيل شاب يصنع ملامح مستقبل أفضل للكرة الإماراتية.

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الصامدون الأربعة

مع كل موسم جديد تتغير ملامح وتفاصيل دوري المحترفين بغياب أسماء صنعت بداياته، لكن 4 وجوه تواصل الصمود رغم تعاقب السنوات، لتبقى شاهدة على رحلة الاحتراف وتمنح النسخة الجديدة حضوراً من زمن البدايات.

الصامدون الأربعة

علي خصيف

النادي: الجزيرة

العمر:

39

عدد المباريات:

377

2

علي الحوسني

النادي:

عجمان

العمر:

38

عدد المباريات:

240

3

عادل الحوسني

النادي:

الشارقة

العمر:

36

عدد المباريات:

314

4

راشد علي

النادي:

خورفكان

العمر:

36

عدد المباريات:

133