عبدالرحمن محمد: لا أعذار أمام ميلوش مع النصر





أكد عبدالرحمن محمد، نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر سابقاً، أن العميد يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، متمنياً اعتلاء الفريق منصات التتويج والمنافسة بقوة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن العمل الذي قامت به إدارة النادي خلال الفترة الماضية يدعو إلى التفاؤل وأنه لا أعذار أمام المدرب الجديد ميلوش ميلوييفيتش في ظل ما وفرته الإدارة من مقومات للنجاح.

وأضاف عبدالرحمن محمد لـ"البيان": إن إدارة النصر قامت بعمل كبير خلال فترة الصيف بقيادة حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، لافتاً إلى أن الفريق حظي بتحضيرات جيدة إلى جانب التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش وتدعيم صفوفه بالعناصر التي يحتاجها، مبيناً أن المسؤولية أصبحت الآن على عاتق الجهاز الفني واللاعبين لترجمة هذا العمل إلى نتائج داخل الملعب.

تجربة ثالثة

وأشار إلى أن ميلوش يخوض تجربته الثالثة في دورينا، مؤكدا أن إدارة النصر وفرت له جميع عوامل النجاح، وقال: «لا عذر له، الإدارة وفرت له كل عوامل النجاح، مثلما توفرت له الظروف المناسبة عندما كان مع الوصل وحقق البطولة ، موضحاً أن نجاح المدرب سيتوقف على اختياراته وتشكيلته وقراراته خلال المباريات وتغييراته، إضافة إلى قدرته على توظيف اللاعبين بالشكل المناسب.

دائرة المنافسة

ولفت عبدالرحمن محمد إلى أنه يتمنى رؤية النصر بطلاً للدوري، مبيناً في الوقت نفسه أن توقعاته تضع الفريق ضمن دائرة المنافسة خلال الموسم الجديد، مؤكداً أنه سيظل مؤازراً للنادي في جميع الأحوال.