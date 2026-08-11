9 دول و57 تجربة تجهز أندية دورينا للموسم الجديد





استضافت 9 دول تحضيرات ومعسكرات أندية دوري أدنوك الخارجية، وبلغ عدد التجارب الودية نحو 57 مباراة ودية تنوعت بين تجارب خاضتها الفرق خلال معسكراتها الخارجية وأخرى بعد العودة إلى الدولة، في إطار سعي الأجهزة الفنية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام قبل ضربة البداية.

وتوزعت معسكرات الأندية بين المغرب وإسبانيا والنمسا وهولندا وسلوفينيا وألمانيا وتركيا وصربيا ولاتفيا، فيما اختار العين بطل الموسم الماضي برنامجه الخارجي بين المغرب وإسبانيا، ووزع يونايتد تحضيراته بين لاتفيا والنمسا.

وتفاوتت البرامج الإعدادية وعدد التجارب من فريق إلى آخر، إذ خاض شباب الأهلي والوصل والجزيرة 6 مباريات لكل منها، مقابل 5 لكل من العين والشارقة، و4 لكل من النصر وبني ياس والظفرة، و3 للوحدة، فيما خاضت بقية الأندية عدداً من التجارب خلال مراحل الإعداد المختلفة، من بينها عجمان، الذي لم يعلن عن نتائج جميع مبارياته الودية.

العين

المعسكر: المغرب وإسبانيا

عدد المباريات: 5

العين - أمل الدروة المغربي 6-0

العين - إلتشي الإسباني 2-2

العين - الدرعية السعودي 1-1

العين - تولوز الفرنسي 0-1

العين - أوساسونا الإسباني 2-0

شباب الأهلي

المعسكر: النمسا

عدد المباريات: 6

شباب الأهلي - إس كي سيغما التشيكي 0-2

شباب الأهلي - إس كي سانت يوهان النمساوي 6-0

شباب الأهلي - السد القطري 4-1

شباب الأهلي - أودينيزي الإيطالي 2-1

شباب الأهلي - بالم سيتي 4-2

شباب الأهلي - سيتي 3-0

الوصل

المعسكر: هولندا

عدد المباريات: 6

الوصل - أوتريخت الهولندي 2-1

الوصل - بيفيرين البلجيكي 0-1

الوصل - دي تريفرز الهولندي 3-1

الوصل - الشمال القطري 8-1

الوصل - التعاون السعودي 1-1

الوصل - عجمان 2-0

الجزيرة

المعسكر: هولندا

عدد المباريات: 6

الجزيرة - إف سي إس بي الروماني 0-1

الجزيرة - زفوله الهولندي 1-0

الجزيرة - شارلروا البلجيكي 1-1

الجزيرة - فيتيسه الهولندي 2-1

الجزيرة - سينت ترويدن البلجيكي 0-0

الجزيرة - أكاديمية ووتر 7-0

النصر

المعسكر: النمسا

عدد المباريات: 4

النصر - سلوفان غالانتا السلوفاكي 0-1

النصر - السيلية القطري 4-0

النصر - الشباب السعودي 0-1

النصر - إن كي دوبرافا الكرواتي 4-0

الشارقة

المعسكر: سلوفينيا

عدد المباريات: 5

الشارقة - باتشكا توبولا الصربي 1-2

الشارقة - بيلتينتسي السلوفيني 4-0

الشارقة - أبها السعودي 2-1

الشارقة - السيلية القطري 2-1

الشارقة - الغرافة القطري 1-1

الوحدة

المعسكر: ألمانيا

عدد المباريات: 3

الوحدة - تي إس في بوكباك الألماني 2-2

الوحدة - آيخشتات الألماني 4-0

الوحدة - فورتسبورغر كيكرز الألماني 3-2

بني ياس

المعسكر: هولندا

عدد المباريات: 4

بني ياس - أكاديمية إيغاليتي 3-1

بني ياس - الخليج السعودي 1-2

بني ياس - ألميري سيتي الهولندي 3-1

بني ياس - الظفرة 2-1

كلباء

المعسكر: سلوفينيا

عدد المباريات: 2

كلباء - السيلية القطري 5-1

كلباء - الفيصلي السعودي 1-2

خورفكان

المعسكر: تركيا

عدد المباريات: 2

خورفكان - المرخية القطري 2-0

خورفكان - زد المصري 1-3

الظفرة

المعسكر: سلوفينيا

عدد المباريات: 4

الظفرة - جوريكا الكرواتي 0-0

الظفرة - كونيا سبور التركي 0-2

الظفرة - تريغلاف السلوفيني 2-0

الظفرة - بني ياس 1-2

حتا

المعسكر: صربيا

عدد المباريات: 2

حتا - تيليوبتيك الصربي 3-1

حتا - بروليتر الصربي 2-0

عجمان

المعسكر: صربيا

عدد المباريات: 6

عجمان - الوصل 0-2

يونايتد

المعسكر: لاتفيا والنمسا

عدد المباريات: 2

يونايتد - ميتا اللاتفي 3-2

يونايتد - الغرافة 2-2