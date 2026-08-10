253 لاعباً في كشوفات أندية الإمارات .. 149 مواطناً و43 أجنبياً

تضم كشوفات أندية دوري المحترفين الإماراتي البالغ عددها 14 نادياً نحو 253 لاعباً يحظون بثقة الأجهزة الإدارية والفنية للمشاركة في مشوار الموسم الجديد، والمساهمة في تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الأندية، وسط استمرار العمل على استكمال القوائم والاستفادة من المساحات المتاحة في كشوفات الفرق.

وتحتفظ الأندية بعناصر مقيدة ضمن فرق 23 عاماً وتشكل حضوراً مع الفريق الأول، في ظل حرص الأندية على الاستفادة من جميع الخيارات المتاحة أمامها، مع انتقال بعض اللاعبين، وفقاً للفئات العمرية، إلى درجة أدنى، بما يتيح للأندية إدارة قوائمها والاستفادة من العناصر الشابة خلال الموسم.

وتسمح اللوائح لكل نادٍ بقيد 25 لاعباً، مع اشتراط قيد 15 لاعباً مواطناً أو أقل، فيما لا تزال بعض الأندية تملك شواغر بقوائمها، ما يمنحها فرصة إبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الفترة المتبقية من سوق الانتقالات لاستكمال احتياجاتها الفنية.

ويتصدر اللاعب المواطن قائمة الفئات بوجود 149 لاعباً من إجمالي 253 لاعباً، بما يؤكد المساحة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب المواطن في كشوفات أندية دوري المحترفين، وفق اللوائح المنظمة للقيد والمعتمدة من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين.

وتضم القوائم أيضاً 43 لاعباً أجنبياً من أصل 70 مقعداً متاحاً للأندية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، بواقع 5 أجانب لكل نادٍ، إلى جانب 53 لاعباً مقيماً، و7 لاعبين ضمن فئة مواليد الدولة، إضافة إلى لاعب واحد ضمن فئة أبناء المواطنات.

وتعامل اللوائح لاعبي مواليد الدولة وأبناء المواطنات معاملة اللاعب المواطن، بما يمنح الأندية مساحة إضافية للاستفادة من هذه الفئات ضمن قوائمها، ويعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام الأجهزة الفنية دون التأثير في الحصة المخصصة للاعبين الأجانب.

وتكشف أرقام القوائم عن حضور لافت للاعب المواطن، الذي يمثل النسبة الأكبر من إجمالي العناصر المقيدة، في وقت تستمر فيه الأندية في البحث عن أفضل الخيارات لتعزيز صفوفها، سواء من خلال الصفقات الجديدة أو تصعيد العناصر الشابة والاستفادة من لاعبي فرق تحت 23 عاماً.

ومع استمرار فترة الانتقالات، تبقى الأرقام مرشحة للارتفاع والتغيير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن بعض الأندية لم تستنفد كامل المقاعد المتاحة لها، ما يفتح الباب أمام صفقات جديدة يمكن أن تغير شكل القوائم قبل استقرار الصورة النهائية للموسم الجديد.

قوائم أندية المحترفين بالأرقام

عدد الأندية: 14

اللاعبون: 253

مواطن: 149

أجانب: 43

مقيمون: 53

مواليد الدولة: 7

أبناء مواطنات:1