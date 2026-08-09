3 أسماء تستعد لكتابة تاريخ جديد في الدوري الإماراتي

تستعد 3 أسماء بارزة إدارية وفنية، لكتابة فصل جديد في تاريخ دوري المحترفين، مع انطلاق النسخة الجديدة من المنافسة التي تبقت لها أيام قلائل، بعد أن شكلت حضوراً مميزاً في البطولة التي انطلقت موسم 2008 ــ 2009، والذي شهد انتقال كرة القدم الإماراتية من الهواية إلى عصر الاحتراف، ليصبح الثلاثي من أكثر الأسماء عطاءً واستمرارية في منافسات «دورينا».

ويتقدم القائمة خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، الذي ظل شاهداً على المنافسة منذ انطلاقتها، محافظاً على حضوره القيادي الذي شهد خلاله النادي العديد من المحطات والنجاحات، وأسهم في تحويل «البرتقالي» إلى أحد الفرق المميزة في دوري المحترفين، رغم غيابه عن المنافسة لموسمين بسبب الهبوط، ليجسد الجرمن الخبرة الإدارية الناجحة التي تمكنت بإمكانيات أقل من المنافسين في الصمود والنجاح، ليتوج جهوده المستمرة بتحقيق الفريق مراكز جيدة في جدول ترتيب الدوري، إلى جانب قيادة النادي للمشاركة في الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج للأندية.

وعلى مستوى المدربين، يواصل الروماني أولاريو كوزمين كتابة تاريخه في دوري المحترفين، بتجربة جديدة مع الجزيرة في الموسم الحالي، عقب تجارب ناجحة مع العين وشباب الأهلي والشارقة، حقق خلالها العديد من الإنجازات وترك بصمة واضحة في الكرة الإماراتية، ويعد كوزمين أكثر المدربين مشاركة في دوري المحترفين، بعدد 256 مباراة خلال 10 مواسم، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ المسابقة.

أما على مستوى اللاعبين، يبقى علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، عميد «دورينا» وأحد أبرز عناصره، بمشاركته في 377 مباراة في دوري المحترفين، ليصبح اللاعب الأكثر ظهوراً في تاريخ البطولة التي ظل شاهداً على جميع نسخها السابقة بعطاء مميز و3 ألقاب، ويستعد خصيف«39 عاماً» لمواصلة مسيرته مع «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، وحماية عرين الفريق وتعزيز رقمه القياسي، مع طموح جديد يتمثل في قيادة الجزيرة نحو المنافسة على البطولات والعودة إلى منصات التتويج.