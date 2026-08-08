شباب الأهلي يختتم تجاربه برباعية ويضم ماركيلو

اختتم شباب الأهلي تجاربه الودية استعداداً للموسم الجديد بالفوز على بالم سيتي 4-2، في المباراة الودية المغلقة التي سجل فيها رباعية «الفرسان» جوليرمي بالا هدفين، وهدفي سردار أزمون وماتيوس ليما.

من جانب آخر، أعلن شباب الأهلي تعاقده مع الجناح السورينامي جاهنواه ماركيلو، البالغ من العمر 23 عاماً، قادماً من كوفنتري سيتي الإنجليزي، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وفي المقابل، وافقت شركة شباب الأهلي لكرة القدم على انتقال اللاعب شيكنا دومبيا إلى نادي الشارقة.

وودع شباب الأهلي لاعبه برسالة عبر حساباته الرسمية جاء فيها: «شكراً دومبيا.. وأمنياتنا لك بالتوفيق في مشوارك القادم».