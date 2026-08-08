البطائح يصدر بياناً ويتمسك بحقوقه تجاه أوليفيرا

أصدر نادي البطائح لكرة القدم بياناً رسمياً أكد من خلاله تمسكه بكامل حقوقه التعاقدية والقانونية، على خلفية تصريحات منسوبة إلى لاعبه ألفارو دي أوليفيرا فيليسيسيمو، أشار خلالها إلى إنهاء أو فسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

وأوضح النادي، في البيان، أن صدور أي قرار أحادي بإنهاء العقد يُعد مخالفة صريحة للالتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين، ويعد مخالفة صريحة لأحكام العقد وللأنظمة واللوائح المعمول بها لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وأكد البطائح احتفاظه بكامل حقوقه القانونية وشدد على عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة لحماية حقوقه التعاقدية، والمطالبة بالتعويضات المستحقة عن أي أضرار تترتب على هذه التصرفات، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة.

ودعا النادي وسائل الإعلام والجماهير إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بالقضية من المصادر والقنوات الرسمية للنادي فقط.