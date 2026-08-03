رابطة المحترفين تواصل ورش الموسم الجديد



واصلت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك صباح اليوم بحضور مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وممثلي شركات كرة القدم المحترفة، ومسؤولي المباريات وممثلي مختلف الإدارات في الرابطة.

انطلقت فعاليات ورشة العمل بكلمة ألقاها مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية رحب خلالها بالحضور في هذا الملتقى السنوي لاستعراض المستجدات، وتبادل المعرفة، والتأكد أن الجميع ينطلق برؤية واحدة واستعداد كامل.



وأضاف المرزوقي أن البداية الحقيقية للموسم تبدأ مع الاستعدادات والتحضيرات الدقيقة، فكلما كان استعدادنا أفضل، كانت منافساتنا أكثر جودة، وكانت تجربة الأندية والجماهير والشركاء أكثر تميزاً.

وأوضح المرزوقي أن رابطة المحترفين الإماراتية تؤمن بأن الاحتراف ليس محطة نصل إليها، بل رحلة تطوير مستمرة تتطلب مواكبة أفضل الممارسات، والاستفادة من التجارب الناجحة، والعمل بروح الفريق الواحد.

وحرصت رابطة المحترفين الإماراتية على دعوة ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة في ورشة الموسم الرياضي الجديد، حرصاً منها على الاستفادة من الخبرات العالمية، حيث قدم شيتان كولكارني، مدير العمليات الرياضية في الاتحاد الآسيوي، عرضاً حول عمليات يوم المباراة شمل الجوانب الفنية، التنظيمية، التسويقية، الإعلامية، الأمنية والجماهيرية.



وقدم دوجين سا، رئيس الاحتراف في كرة القدم في الاتحاد الآسيوي، شرحاً مفصلاً حول تطوير الأندية، سلط خلاله الضوء على أبرز المتطلبات في هذا الجانب، ونقاط القوة والتحديات التي قد تواجه الأندية المحترفة.

وتواصلت الورشة بتقديم شرح لمستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات شملت التسويق والشؤون التجارية، والإعلام والإنتاج والبث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، بالإضافة إلى استعراض لأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي، مع توصيات بمواصلة تضافر الجهود لتقديم موسم جديد يحقق الأهداف المنشودة.



وتم على هامش الحدث، تكريم بعض ممثلي الأندية من مسؤولي تنظيم المباريات، تقديراً لجهودهم خلال الموسم الماضي، وتحفيزاً للمزيد من العطاء والتميز.

وستُختتم ورشة الموسم الرياضي 2026-2027 بمحور خاص بالتسويق سيتم خلاله عرض استراتيجية إشراك الجماهير ونموذج الحوافز، الرعاية التجارية، وسائل التواصل الاجتماعي، تمكين الأندية وفعاليات يوم المباراة والمبادرات المجتمعية، بحضور ممثلي الإدارات المعنية في الأندية المحترفة.