الشارقة يودع معسكره الخارجي والوافد الجديد يلهب حماس الجماهير



أنهى الشارقة معسكره الإعدادي في سلوفينيا بالتعادل الإيجابي أمام الغرافة القطري 1-1، في خامس وآخر مبارياته الودية، قبل عودة البعثة إلى الدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة مضيفه الظفرة يوم 15 أغسطس المقبل في بطولة الدوري.



وخاض الشارقة 5 مباريات ودية خلال المعسكر الذي استمر 3 أسابيع، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، حيث فاز على أبها السعودي 2-1، وبيليتينسي السلوفيني 4-0، والسيلية القطري 2-1، في حين خسر أمام باتشكا توبولا الصربي 1-2 في أولى مبارياته الودية، قبل أن يختتم المعسكر بالتعادل مع الغرافة.



وشهدت فترة الإعداد تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني، وسط دعم كبير من الجهازين الإداري والفني، في إطار الاستعداد لموسم يطمح خلاله الفريق إلى استعادة بريقه ومصالحة جماهيره التي لم تكن راضية عن نتائج الموسم الماضي، خاصة بعد تدعيم صفوفه بأربعة محترفين أجانب جدد، يتقدمهم المهاجم المخضرم لابا كودجو، آخر الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وتسود أجواء إيجابية داخل صفوف الشارقة، مع ارتفاع الروح المعنوية وإصرار واضح من اللاعبين على تقديم موسم مختلف والمنافسة بقوة على البطولات، في ظل الطموحات الكبيرة التي تحيط بالفريق، ورغبة الجميع في بلوغ منصات التتويج.



ومن جانبه، ألهب البرازيلي جوليمار جونيور، الوافد الجديد وأبرز لاعبي الشارقة خلال فترة المعسكر حماس الجماهير، مؤكداً أنه يتطلع إلى تقديم موسم ناجح بقميص ناديه، مشيراً إلى أنه يعمل بجد خلال التدريبات من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن.



وقال جوليمار، الذي أنهى المعسكر هدافاً للفريق في المباريات الودية برصيد ثلاثة أهداف، إنه شعر بأنه بين أفراد عائلته منذ اليوم الأول، بفضل الترابط والتعاون والروح الإيجابية التي تسود الفريق، مؤكداً أن تسجيله الأهداف في فترة الإعداد منحه ثقة كبيرة ودافعاً لمواصلة التألق في المباريات الرسمية.

وأضاف: أتمنى أن نقدم موسماً استثنائياً يرضي الجماهير، وأن نحقق الانتصارات التي ينتظرونها.