يونايتد يتمسك ببيرلو وينفي شائعات رحيله



أكد نادي يونايتد استمرار المدرب الإيطالي أندريا بيرلو في منصبه مديراً فنياً للفريق الأول، نافياً ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع النادي.



وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن التقارير التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام حول مستقبل بيرلو لا تعكس الحقيقة، مشيراً إلى أن المدرب يحظى بالدعم الكامل من رئيس النادي إيلي تشيبانو، والإدارة، والجهاز الفني، واللاعبين.



وأضاف البيان أن بيرلو ملتزم بالكامل بمشروع نادي يونايتد، كما أن النادي متمسك باستمراره لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاستعدادات لخوض أول موسم في تاريخ النادي بدوري أدنوك للمحترفين.



وأشار النادي إلى أن تركيز الجهاز الفني والإدارة ينصب حالياً على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للموسم الجديد، الذي يمثل محطة تاريخية ومهمة في مسيرة النادي.



واختتم يونايتد بيانه بدعوة جماهيره وعشاق كرة القدم في دبي، إلى مؤازرة الفريق من المدرجات، والمساهمة في دعم مسيرته خلال أول ظهور له في دوري المحترفين.