شارلز بيكيل: نتطلع إلى موسم يلبي طموحات جماهير الشارقة



أكد شارلز بيكيل، لاعب وسط الشارقة المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق قادماً من إسبانيول الإسباني، أنه يتطلع مع بقية أفراد الفريق إلى تقديم موسم يحقق تطلعات جماهير النادي، مشيراً إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة بخوض التجربة الجديدة، في ظل الأجواء الإيجابية التي وجدها منذ وصوله إلى النادي.



وقال بيكر إنه حظي باستقبال مميز من زملائه اللاعبين والجهاز الفني، الأمر الذي ساعده على التأقلم سريعاً مع المجموعة، وأضاف: «وجدت تعاوناً كبيراً من الجميع، اللاعبون يتعاملون بشكل رائع، وهذا منحني شعوراً بالراحة منذ اليوم الأول، وساعدني على الاندماج بسرعة داخل منظومة ومجتمع الفريق».



وأوضح لاعب منتخب الكونغو أنه في حالة بدنية ومعنوية جيدة، وأنه يعمل بكل جدية من أجل تقديم أفضل ما لديه مع الشارقة، مؤكداً أن هدفه يتمثل في أن يكون أحد العناصر التي تسهم في تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير النادي، خلال الموسم الجديد.



وأشاد بيكر بفترة الإعداد التي يخوضها الفريق حالياً في معسكره الخارجي بسلوفينيا، مؤكداً أنها ناجحة، سواء على مستوى التدريبات أو المباريات الودية، وقال: «استفدنا كثيراً من فترة التحضيرات السابقة، والفريق وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية، والجميع يعمل بروح واحدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وما زلنا نواصل العمل حتى نصل إلى أعلى درجات الجاهزية التي تساعدنا على تقديم الأفضل».



وتحدث بيكر عن مشاركته مع منتخب الكونغو في كأس العالم، واصفاً التجربة بأنها كانت من أبرز المحطات في مسيرته، وقال: «المشاركة في كأس العالم كانت تجربة رائعة سأحتفظ بها طوال حياتي، لكنها أصبحت جزءاً من الماضي، وتركيزي حالياً بالكامل مع الشارقة، أتطلع إلى تقديم كل ما أملك لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد».