عجمان.. 7 صفقات في موسم «الخليجية» والمنافسات المحلية



رفع عجمان وتيرة استعداداته للموسم الجديد، بعد نشاطه المكثف في سوق الانتقالات الصيفية، والذي شهد تعاقده، حتى الآن، مع 7 عناصر جديدة، بالتزامن مع برنامج إعداد متكامل، في موسم يكتسب أهمية خاصة، لـ«البرتقالي» على خلفية أول مشاركة خارجية له في تاريخ النادي ببطولة الأندية الخليجية، إلى جانب طموحه في مواصلة تألقه ببطولة الدوري والمنافسة على بلوغ منصات التتويج في بقية المنافسات المحلية.



وبدأ الفريق تحضيراته يوم 7 يوليو الجاري على ملعبه، قبل أن تغادر البعثة إلى صربيا يوم 13 من الشهر ذاته لإقامة معسكر خارجي، يعود منه الفريق يوم الجمعة، تمهيداً لانطلاق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي تحت قيادة المدرب الصربي غوران، الذي يركز على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.



وعلى مستوى التعاقدات، كان عجمان من الأندية التي أظهرت نشاطاً واضحاً بتدعيم صفوفه، وكسب عناصر مميزة بقيادة البرازيلي فيكتور هوغو، المنضم إلى فئة المقيمين قادماً من التعاون السعودي، إلى جانب البرازيلي جوبسون سوزا قادماً من الظفرة.

كما ضم النادي لورينسي من خورفكان، وأحمد الزيودي ومحمد جمعة من البطائح، إلى جانب حارس المرمى عبدالله التميمي القادم من النصر، فيما تعاقد مع سيكو بابا من العين على سبيل الإعارة، في صفقات استهدفت تعزيز مختلف خطوط الفريق ومنح الجهاز الفني خيارات أوسع قبل انطلاق الموسم.



ويعكس نشاط عجمان في «الميركاتو» رغبته في بناء فريق قادر على مواجهة تحديات الموسم الجديد، خاصة مع خوض منافسات محلية وخارجية للمرة الأولى، ما فرض ضرورة تدعيم القائمة بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، إلى جانب تنفيذ برنامج إعداد يمنح اللاعبين أفضل جاهزية ممكنة.



ويأمل عجمان أن تنعكس الصفقات الجديدة وفترة الإعداد بصورة إيجابية على أداء الفريق، وأن يواصل مسيرة التطور التي حققها خلال المواسم الماضية، مستفيداً من الاستقرار الفني والإداري، والطموح الكبير الذي يتمتع به، سواء على صعيد بطولة دوري أدنوك للمحترفين أو بطولة الأندية الخليجية، التي تمثل محطة تاريخية جديدة مهمة يعمل النادي على الظهور فيها بمستوى مشرف.