النصر يخسر أمام الشباب السعودي في ثالث تجاربه بالنمسا



خسر فريق النصر أمام الشباب السعودي بهدف دون مقابل سجله كارلوس جونيور، في ثالث تجاربه الودية ضمن معسكره الإعدادي الخارجي المقام في النمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.



وكان «العميد» قد استهل مبارياته الودية في المعسكر بالخسارة أمام فريق سلوفان جالانتا السلوفاكي بنتيجة 0 -1، قبل أن يحقق الفوز على السيلية القطري بأربعة أهداف دون مقابل في تجربته الثانية، ثم يخسر أمام الشباب السعودي بالنتيجة ذاتها في ثالث الاختبارات الإعدادية.



ويواصل النصر تحضيراته بقيادة مدربه الصربي ميلوش، الذي تولى المهمة الفنية للفريق استعداداً للموسم الجديد.