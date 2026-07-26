يونايتد يضم نجم الرأس الأخضر بعد التألق في كأس العالم



تعاقد نادي يونايتد، الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، مع نجم منتخب الرأس الأخضر، ويلي سيميدو، المنتخب الذي كان مفاجأة مونديال 2026 في ظهوره الأول بالحدث العالمي، بعد أن تجاوز مرحلة المجوعات التي بدأها بتعادل تاريخي أمام أبطال العالم لاحقاً المنتخب الإسباني، قبل أن يغادر البطولة على يد المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب حينها، والذي أنهى المونديال في مركز الوصيف، كما تعاقد الفريق مع المهاجم الدولي الغابوني شافي بابيكا، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً لدوري الأضواء في في الموسم الجديد.



وأكد النادي أن التعاقد مع الثنائي الأفريقي يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق والاستعداد للموسم الجديد، وفق رؤية واضحة لبناء فريق يعكس طموحات النادي، ويواكب أهدافه المستقبلية.



ويذكر أن يونايتد، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، كان قد تعاقد مؤخراً مع مجموعة من اللاعبين المميزين، من بينهم المدافع بندر الأحبابي، وماجد سرور وعادل الشاذلي وخليل الحمادي وكوامي وسلطان أبودقن وأنيس كريمي، ويواصل حالياً استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره الإعدادي المقام في النمسا، تأهباً لخوض مشاركته التاريخية في دوري أدنوك للمحترفين.