الوصل ينهي معسكر هولندا.. وراحة قصيرة من روي فيتوريا



أنهى الوصل معسكره التحضيري في هولندا، الذي استمر 3 أسابيع، بالتعادل الإيجابي أمام التعاون السعودي 1-1 في مباراته الودية الخامسة الأخيرة، قبل عودة البعثة إلى دبي لمواصلة المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.



وحرص البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل، على إشراك مجموعة من لاعبي الفريق على مدار شوطي اللعب، للوقوف على مدى استفادة كل لاعب من فترة الإعداد التي ركز فيها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية، وتطوير المهارات الفردية ومعالجة السلبيات.



وتعود بعثة الوصل إلى دبي في الساعات الأولى من فجر الغد، بعد إسدال الستار على المعسكر الخارجي في هولندا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء مباشرة، بعد أن قرر روي فيتوريا، مدرب الفريق، منح اللاعبين راحة قصيرة ليوم واحد فقط، وينتظر أن يخوض الوصل مباراة ودية أو أكثر على ملعبه خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق الموسم التنافسي، الذي يستهله باستضافة يونايتد يوم 15 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.



وفي السياق، أكد ماوريسيو تانوري رئيس الجهاز الطبي بنادي الوصل، أن أجواء المعسكر في هولندا اتسمت بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن جميع أفراد البعثة عملوا كعائلة واحدة، ذاكراً أن ذلك انعكس على الانسجام الكبير الذي صاحب فترة التحضيرات.



وأوضح أن دور الجهاز الطبي تمثل في توفير الدعم الصحي الكامل للاعبين، والتعامل مع أي شكاوى أو إصابات، خاصة أن المعسكر التحضيري تضمن برنامجاً إعدادياً مكثفاً، وتدريبات قوية ومتواصلة في فترته السابقة.



وأضاف: وجودنا مع الفريق لتقديم الدعم للاعبين والعمل على إعدادهم بأفضل صورة ممكنة من الناحية الصحية، حتى يكون الجميع في كامل الجاهزية، وتحت تصرف الجهاز الفني في الفترة المقبلة، ونتطلع جميعاً، كأسرة واحدة، إلى تقديم موسم ناجح يليق بطموحات النادي وجماهيره.