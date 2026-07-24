النصر يتعاقد مع الدولي الأسترالي هروستيتش



أعلن نادي النصر تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأسترالي أيدين هروستيتش لتمثيل الفريق الأول للكرة، قادماً من نادي هيراكليس ألميلو الهولندي في إطار استعدادات «العميد» للموسم الجديد.



ويمتلك هروستيتش «30 عاماً» خبرة أوروبية ودولية واسعة، إذ سبق له خوض تجارب احترافية في هولندا وإيطاليا وألمانيا، إلى جانب تمثيله منتخب أستراليا في العديد من الاستحقاقات القارية والدولية آخرها بطولة كأس العالم 2026 والتي ودعتها في دور الـ32 بعد الخسارة من مصر.



وأعرب هروستيتش عن حماسه لخوض تجربته الجديدة مع «العميد»، وقال: من ملاعب أوروبا إلى قلب دبي جئت من أجل شعار النصر وكتابة قصة جديدة وشغف جديد يستحق أن يعاش، الأزرق هو لوننا والنصر هو هدفنا، لنصنع التاريخ معاً.



وأضاف إنه توج ببطولة أوروبية كبرى، وحقق نجاحات مع منتخب بلاده، والآن حان وقت النجاح مع النصر، مشيراً إلى أنه يحب تسجيل الأهداف، لكن صناعة الأهداف لزملائه تمنحه متعة خاصة أيضاً.



واختتم رسالته لجماهير النصر قائلاً: سأقاتل من أجل هذا الشعار، وأمنح النادي كل ما لدي. ويأمل النصر أن يشكل هروستيتش إضافة قوية لخط الوسط، في ظل الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية، وذلك مع تطلع الفريق لتحقيق أفضل النتائج في الموسم المقبل.