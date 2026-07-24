مرشح لتدريب إيطاليا.. هل يصبح بيرلو أول المغادرين من الدوري الإماراتي؟



برز الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يونايتد الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين الإماراتي، ضمن المرشحين لتولي قيادة منتخب إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، في تطور قد يجعله أول المغادرين عن تدريب أندية «دورينا» في الموسم الجديد.



وجاء تصاعد أسهم بيرلو بعد تعثر المفاوضات التي يقودها باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي، مع مواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل الحالي، الذي أشارت تقارير إعلامية إلى أنه اعتذر عن تولي المهمة، ما دفع الاتحاد إلى دراسة أسماء أخرى في وقت لا يزال فيه الإسباني بيب غوارديولا يمثل الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الإيطالي، حيث أكد مالديني أن المفاوضات معه ما زالت مستمرة، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن تعثرها بسبب المطالب المالية للمدرب الإسباني، بعد تقارير أشارت إلى أنه طلب راتباً قريباً مما كان يتقاضاه مع مانشستر سيتي، والذي بلغ نحو 23 مليون دولار سنوياً.



وبرز اسم بيرلو بقوة في وسائل إعلام عالمية، وضعته ضمن أبرز المرشحين لتولي المهمة، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم من مالديني، زميله السابق في المنتخب الإيطالي، الذي يرى فيه أحد الأسماء القادرة على قيادة المنتخب إلى مكانته السابقة.



وفي حال قرر الاتحاد الإيطالي الاتجاه نحو بيرلو خلال الأيام المقبلة ونجح في إقناعه، فإن يونايتد سيكون أمام تحدٍ كبير بالبحث عن مدرب جديد، بعد الإنجاز الذي حققه معه بيرلو بالصعود إلى دوري المحترفين، ما سيجعل المدرب الإيطالي أول المغادرين عن «دورينا» في الموسم الجديد، ولكن بقرار شخصي ورغبة في قيادة منتخب بلاده الذي دافع عن قميصه لاعباً في مسيرة حافلة بالنجاحات.