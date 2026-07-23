«الشارقة» يضرب بقوة في سلوفينيا ونجمه الجديد يخطف الأضواء



حقق الشارقة الفوز على بيلتنسي السلوفيني 4-0، في ثالث مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، الذي يخوضه الفريق بتحديات كبيرة لتصحيح مسار الموسم السابق والذي تعرض خلاله للعديد من النتائج السلبية التي أغضبت قاعدته الجماهيرية.



وقدم الشارقة مستوى جيداً أكد عبره الاستفادة من فترة التحضيرات السابقة تحت قيادة مدربه مورايس، ونجح في هز شباك مضيفه برباعية تبادل في إحرازها، إيغور كورونادو، خالد الظنحاني، كايو لوكاس، والوافد الجديد جوليمار الذي واصل تألقه، في مباراة عكست الانسجام المتزايد بين اللاعبين مع اقتراب نهاية المعسكر الخارجي.



وجاء الانتصار ليؤكد التطور الذي يحققه الفريق في مبارياته الودية بمعسكره الخارجي والتي استهلها بالخسارة أمام باتشكا توبولا الصربي 1-2، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على أبها السعودي 2-1، بهدفين سجلهما جوليمار وعثمان كامارا، ثم عزز نتائجه الإيجابية بالفوز العريض على بيلتنسي برباعية نظيفة.



ويواصل الشارقة برنامجه الإعدادي في سلوفينيا، بخوض مباراتين وديتين يومي 27 و30 يوليو، يختتم بهما معسكره الخارجي قبل العودة إلى الدولة في الأول من أغسطس، للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار المباراتين المتبقيتين للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، والوقوف على أفضل التشكيلة قبل خوض الاستحقاقات الرسمية، في موسم يتطلع خلاله الشارقة إلى المنافسة بقوة على جميع الألقاب.