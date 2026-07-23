الوصل أكمل 21 يوماً من العمل.. خاض 4 وديات وأنجز 6 صفقات



واصل الوصل تحضيراته للموسم الكروي الجديد تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، والتي استمرت 21 يوماً حتى الآن، وسط طموحات كبيرة للمنافسة على جميع البطولات، وفي مقدمتها استعادة لقب الدوري.



وانطلقت تحضيرات «الإمبراطور» في الثالث من يوليو الجاري على ملعبه في دبي، قبل أن تتوجه البعثة إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي، الذي واصل خلاله اللاعبون تنفيذ برنامج فني وبدني مكثف، اشتمل على تدريبات يومية ركز فيها الجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية البدنية والجوانب التكتيكية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.



وخاض الوصل حتى الآن 4 مباريات ودية في معسكره الخارجي، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل خسارة واحدة، وكان آخرها فوزه الكبير أمس الأربعاء على الشمال القطري بنتيجة 8-1، في مواجهة قدم خلالها الفريق أداءً هجومياً مميزاً، وسبق ذلك الفوز على أوتريخت الهولندي 2-1، والخسارة أمام بيفيرين البلجيكي 0-1، والفوز على دي تريفرز الهولندي 3-1.



ويختتم «الإمبراطور» مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة التعاون السعودي بعد غدٍ السبت، قبل العودة إلى دبي لاستكمال المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي، تمهيداً للدخول في المنافسات الرسمية التي تنطلق منتصف الشهر المقبل.



وعلى صعيد التعاقدات، أبرم الوصل 6 صفقات، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق قبل انطلاق المباريات الرسمية في الموسم الجديد، وضمت القائمة 4 لاعبين محليين بقيادة لاعب المحور يحيى نادر، المدافع ساشا، حارس المرمى عبد الرحمن العامري، الجناح لياندرو، إلى جانب التعاقد مع لاعبين في فئة «المقيم»، وهما الحارس الفرنسي يان لاهونا، ولاعب المحور النيجيري رضوان بوبولا.



ويترقب جمهور الوصل، الإعلان عن صفقات جديدة، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، بهدف تعزيز صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، بما يدعم طموحات «الإمبراطور» في استعادة لقب الدوري والمنافسة بقوة على بقية البطولات خلال الموسم الجديد الذي يواصل فيه مشاركاته الآسيوية عبر بطولة النخبة.