«رابطة المحترفين» تنظم حفل جوائز الموسم الرياضي 10 أغسطس المقبل



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2025-2026، يوم 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، كما فتحت باب التصويت لممثلي الأندية، وقائدي الفرق ومدربيها، إلى جانب الإعلام والجماهير، لاختيار الفائزين بجوائز فئة التصويت.



وأوضحت الرابطة أن إعلان قائمة المرشحين وبدء التصويت سيكون في الساعة الثانية من ظهر يوم 27 يوليو الجاري، على أن يستمر حتى الساعة الثانية من ظهر الأول من أغسطس المقبل، قبل الكشف عن القوائم النهائية للفائزين، مشيرة إلى أن التصويت سيكون متاحاً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقاتها الذكية.



وتتوزع جوائز الموسم على ثلاث فئات، الأولى هي جوائز التصويت، وتشمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، إلى جانب جائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.



وتضم الفئة الثانية جوائز الإحصائيات، وتشمل الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، إضافة إلى جائزة فريق الأحلام التي تضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

أما الفئة الثالثة فهي جوائز المعايير، وتضم جائزة الحضور الجماهيري، وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف.