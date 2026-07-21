العين يستعد لأولى ودياته ونتائج متباينة لتجارب أنديتنا التحضيرية



تتواصل تحضيرات أندية دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد من خلال معسكراتها الخارجية في أوروبا، وسط برنامج حافل بالمباريات الودية والتدريبات المكثفة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم، في وقت يستعد فيه العين، بطل الدوري في الموسم الماضي، لخوض أولى مبارياته الودية.



وأعلن العين، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن أولى مبارياته الودية ستكون أمام فريق أمل الدروة يوم الجمعة المقبل، ضمن المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي المقام في المغرب، بينما لم تكشف أندية خورفكان وعجمان وكلباء والظفرة، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن برامج مبارياتها الودية خلال معسكراتها الخارجية.



وفي المقابل، واصلت بقية أندية دوري أدنوك للمحترفين خوض سلسلة من التجارب الودية ضمن برامج إعدادها للموسم المقبل، والتي شهدت نتائج متباينة، ففي معسكره المقام في النمسا، خسر شباب الأهلي مباراته الودية الأولى أمام إس كي سيجما التشيكي بهدفين دون رد، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على إس كي سانت يوهان النمساوي بستة أهداف دون مقابل.



أما النصر، فاستهل مبارياته الودية في النمسا بالخسارة أمام سلوفان غالانتا بهدف دون رد، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على السيلية القطري بأربعة أهداف نظيفة، وخاض الوصل ثلاث مباريات ودية، وحقق الفوز على أوتريخت بنتيجة 2-1، ثم تغلب على دي تريفرز 3-1، قبل أن يخسر أمام بيفيرين بهدف دون مقابل.



وفي ألمانيا، تعادل الوحدة مع تي إس في بوكباك بنتيجة 2-2، ثم حقق فوزاً كبيراً على إيخستات بأربعة أهداف نظيفة، بينما خسر الجزيرة وديته الأولى أمام اف سي اس بي الروماني بهدف دون مقابل، وفاز في وديته الثانية على زفوله الهولندي بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل في وديته الثالثة مع رويال شارلروا البلجيكي 1-1، ويفوز في مباراته الودية الرابعة على فيتيسه الهولندي بنتيجة 2-1.



وحقق الشارقة نتائج إيجابية في معسكره الخارجي، بعدما حقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1 في مباراتيه الوديتين أمام باتشكا توبولا الصربي وأبها السعودي، فيما استهل بني ياس مبارياته الودية في هولندا بالفوز على أكاديمية إيغاليتي بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر أمام الخليج السعودي بنتيجة 1-2.



أما حتا، العائد إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، فحقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في صربيا على إف سي تيليوبتيك بنتيجة 3-1، كما افتتح يونايتد، الذي يستعد لخوض أول مواسمه في دوري المحترفين، مبارياته الودية بالفوز على ميتا اللاتيفي بنتيجة 3-2، قبل أن يغادر اليوم الثلاثاء، إلى النمسا لاستكمال المرحلة الثانية من معسكره الخارجي، بعد إنهاء فترة الإعداد الأولى في لاتفيا.



وتجدر الإشارة إلى أن أندية دوري أدنوك للمحترفين تقيم حالياً معسكراتها الخارجية، وتتضمن برامجها خوض مباريات ودية متفاوتة المستوى إلى جانب تدريبات مكثفة، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يُنتظر أن يشهد منافسة قوية وصراعاً محتدماً بين جميع الأندية على مختلف الألقاب.



واختارت أندية الجزيرة والوصل وبني ياس، إقامة معسكراتها في هولندا، بينما يقيم العين، حامل اللقب، معسكره على مرحلتين، تبدأ الأولى في المغرب قبل الانتقال إلى إسبانيا لاستكمال المرحلة الثانية، ويقيم كل من شباب الأهلي والنصر، معسكريهما في النمسا، فيما اختارت أندية الظفرة وكلباء والشارقة، سلوفينيا مقراً لمعسكراتها، ويقيم خورفكان معسكره في تركيا.



ويقيم عجمان، المرحلة الخارجية من إعداده في صربيا، وهي الوجهة ذاتها التي اختارها حتا، في حين انطلق برنامج إعداد الوحدة، بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في ألمانيا، ويقيم يونايتد معسكره الخارجي على مرحلتين في لاتفيا ثم النمسا.