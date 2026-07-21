صفقات نوعية لأندية المحترفين ولابا كودجو أبرز التعاقدات



تواصل أندية دوري أدنوك للمحترفين تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لخوض منافسات موسم 2026-2027، الذي يتوقع أن يكون من أقوى المواسم على المستويين المحلي والخارجي، في ظل ارتفاع عدد المشاركات الإماراتية في البطولات القارية والخليجية، وهو ما دفع إدارات الأندية إلى العمل مبكراً على تدعيم صفوفها بصفقات مدروسة، تجمع بين الخبرة والشباب، بما يتوافق مع الرؤية الفنية للأجهزة التدريبية، ويلبي طموحات الجماهير.



وتسعى الأندية إلى تحقيق معادلة التوازن بين استقطاب عناصر جديدة قادرة على صناعة الفارق، والمحافظة على ركائزها الأساسية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المراكز وفق احتياجات كل فريق، ومع استمرار فترة الانتقالات تترقب الجماهير الإعلان عن المزيد من الصفقات، التي قد تعيد رسم خريطة المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وبقية البطولات المحلية والخارجية.



ويعد الشارقة من أبرز الأندية، التي دعمت صفوفها خلال الميركاتو، بعدما نجح في التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو (34 عاماً) لمدة موسمين عقب نهاية عقده مع العين، في واحدة من أبرز صفقات الصيف، بعدما قدم اللاعب مسيرة استثنائية مع «الزعيم»، توج خلالها بلقب هداف دوري المحترفين أربع مرات، مسجلاً 26 هدفاً في موسم 2021-2022، و28 هدفاً في موسم 2022-2023، و20 هدفاً في موسم 2024-2025، و25 هدفاً في موسم 2025-2026، كما عزز الشارقة صفوفه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي جوليمار جونيور (25 عاماً) قادماً من أتلتيكو باراناينسي، وصانع الألعاب البرازيلي آغنير مورا (21 عاماً) بعقد يمتد لموسمين قادماً من فلومينينسي، إلى جانب لاعب الوسط الكونغولي شارلز بيكبل (28 عاماً) لمدة موسمين قادماً من إسبانيول الإسباني، ومدافع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 ديني بورجيس (30 عاماً)، بعقد لمدة موسمين قادماً من البطائح.



أما العين، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، فدعم صفوفه بأربع صفقات مهمة، شملت المدافع الصربي جورج سكوكو (23 عاماً) قادماً من يافور ماتيس إيفانيتسا الصربي، ولاعب الوسط النمساوي فالنتينو لازارو (30 عاماً) قادماً من تورينو الإيطالي، إلى جانب المهاجم الكاميروني بابا إيلو (21 عاماً) القادم من نهضة بركان المغربي، والمهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس (32 عاماً) القادم من كروز أزول المكسيكي.



وأبرم الجزيرة ثلاث صفقات بعقود تمتد لثلاثة مواسم، بالتعاقد مع الظهير الأيسر روبين كانيدو (24 عاماً) قادماً من الوحدة، والجناح الأنجولي فيلسيو ميلسون (26 عاماً) قادماً من النجم الأحمر، إضافة إلى الحارس التركي أرسين ديستان أوغلو (25 عاماً) القادم من بشكتاش.



وعزز خورفكان صفوفه بالتعاقد مع الجناح الجامايكي جونيور فليمينجز (30 عاماً) قادماً من عجمان، كما استعار الثلاثي الإيفواري المهاجم أداما ديالو (23 عاماً)، ولاعب الوسط نجوسيان جين (22 عاماً) من الوصل، والمهاجم ريلوانو ساركي (22 عاماً) من العين.



ولم يغفل نادي يونايتد، الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، أهمية تدعيم صفوفه، فتعاقد مع لاعب الوسط اليمني عادل وجدان (26 عاماً) لمدة موسمين قادماً من الفجيرة، والمدافع كوامي أتون (25 عاماً) على سبيل الإعارة من العين، إلى جانب الظهير الأيمن بندر الأحبابي (36 عاماً) في صفقة انتقال حر.



وأبرم الوصل صفقات عدة بالتعاقد مع الحارس عبدالرحمن العامري (28 عاماً) قادماً من الجزيرة، والفرنسي يان لاهونا (19 عاماً) قادماً من أنجيه الفرنسي، ولاعبي الوسط يحيى نادر (27 عاماً) قادماً من العين، والنيجيري رضوان بوبولا (19 عاماً) قادماً من كيسفاردا المجري، والمدافع ساسا إيكوفيتش (33 عاماً) قادماً من الوحدة، والمهاجم لياندرو ليت (26 عاماً) قادماً من كلباء.



ودعم الوحدة تشكيلته بالتعاقد مع الجناح الأيسر آشر آجبينون (20 عاماً) قادماً من كريستال بالاس، والحارس الباراجوياني فاكوندو إنسفران (20 عاماً) قادماً من أولمبيا الباراجوياني، والظهير الأيسر الفنزويلي ريني ريفاس (23 عاماً) قادماً من التعاون السعودي، والمدافع التونسي أمان الله مجاهد (23 عاماً) قادماً من مستقبل سليمان، كما عزز النصر صفوفه بالتعاقد مع جناح الرأس الأخضر ويسلي ديلجادو (22 عاماً) لمدة ثلاث سنوات قادماً من الفتح السعودي، ولاعب الوسط الروماني ماريوس مارين (27 عاماً) لمدة موسمين قادماً من بيزا الإيطالي، والجناح المغربي نسيم الشاذلي (24 عاماً) على سبيل الإعارة من العين، إلى جانب المهاجمين ليونيل وامبا (23 عاماً) بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادماً من الوحدة، والإيفواري كريس بيديا (30 عاماً) القادم من يونيون برلين الألماني.



وشهدت تعاقدات عجمان ضم لاعبي الوسط البرازيليين فيكتور هوجو (22 عاماً)، وجوبسون (22 عاماً) قادمين من التعاون السعودي، والظهير الأيسر أحمد الزيودي (30 عاماً) من البطائح، والحارس عبدالله التميمي (33 عاماً) في صفقة انتقال حر، والجناح الأيسر لورينسي رودريجو (30 عاماً) لمدة موسمين قادماً من خورفكان، والمهاجم محمد جمعة (29 عاماً) قادماً من البطائح، والجناح الأيمن سيكو بابا (25 عاماً) على سبيل الإعارة من العين.



واكتفى شباب الأهلي حتى الآن بصفقتين في الانتقال الحر، بالتعاقد مع الحارس خالد السناني (36 عاماً)، والمدافع جورجي فرنانديز (29 عاماً)، وعزز الظفرة صفوفه بلاعب الوسط السنغالي دومينيك ميندي (26 عاماً) قادماً من الشرطة العراقي، وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي (30 عاماً) في صفقة انتقال حر، والمهاجم الغيني سوري كابا (30 عاماً) قادماً من هيفرلي لوفين البلجيكي، كما استعار المهاجم البرازيلي أريلسون سامبايو جالفاو (21 عاماً) من سبورت كلوب تورينسي البرازيلي، والحارس عيسى أحمد الهوتي (25 عاماً) من كلباء، والمدافع درامان كوماري (21 عاماً) من العين.



أما حتا، العائد إلى دوري المحترفين، فتعاقد مع المدافعين أدهم خالد (24 عاماً) قادماً من بني ياس، وخالد البلوشي (29 عاماً)، والحارس إبراهيم عيسى (31 عاماً) في صفقتي انتقال حر، إلى جانب استعارة الجناح الأيمن إدريسا كوليبالي (20 عاماً) من شباب الأهلي، وكاوا باستيان (21 عاماً) من العين.



وتعاقد بني ياس مع المهاجم محمد عوض الله (23 عاماً) على سبيل الإعارة من العين، والكاميروني روكي مارسيانو (24 عاماً) قادماً من عجمان، والجناح التركي بوراك إنشي (22 عاماً) في صفقة انتقال حر، ولاعبي الوسط سيلامون سوسو (21 عاماً) على سبيل الإعارة من العين، وليونيل فيردي (21 عاماً) على سبيل الإعارة من يونيون سانتا في.



وكان كلباء من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات، بعدما أبرم سبع صفقات، بالتعاقد مع قلب الدفاع المصري عبدالله الرفاعي (30 عاماً) قادماً من خورفكان، والجناح الأيسر أنتونيو جونيور (26 عاماً) بعقد لثلاثة مواسم قادماً من النصر، والمدافع يوسف المهيري (26 عاماً) لمدة موسمين قادماً من الوصل، والجناح الأيسر أديسون سواريز (20 عاماً) على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، والمدافع التركي كوراي جونتر (31 عاماً) في صفقة انتقال حر، والجناح الأيمن جيريمي بيرو (22 عاماً) على سبيل الإعارة من الشارقة، والجناح الأيسر مروان فهد (26 عاماً) لمدة موسمين قادماً من شباب الأهلي.



ومع استمرار فترة الانتقالات تبدو المنافسة خارج المستطيل الأخضر مشتعلة بين إدارات الأندية، في سباق لتعزيز الصفوف بأفضل العناصر قبل ضربة البداية، في موسم يُنتظر أن يشهد أعلى درجات الإثارة، سواء في صراع المنافسة على الألقاب المحلية، أو في تمثيل الكرة الإماراتية على الساحتين الآسيوية والخليجية.