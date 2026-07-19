إدارة شباب الأهلي تضع خطة لتفعيل «مدرج الفرسان»



عقدت إدارة نادي شباب الأهلي اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع مجلس الجماهير، بحضور المدير التنفيذي للنادي أحمد البحر، وعدد من القيادات الجماهيرية، ومسؤولي الإدارات المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.



وجاء الاجتماع بهدف وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور «مدرج الفرسان»، وتعزيز منظومة الدعم الجماهيري، بما يسهم في توفير بيئة مثالية، لمساندة الفريق في مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.



وشهد اللقاء نقاشاً اتسم بالصراحة والشفافية، حيث استعرض الحضور أبرز التحديات التي تواجه الجماهير، إلى جانب طرح عدد من الأفكار والمبادرات الرامية إلى رفع مستوى الحضور في المدرجات، وتذليل العقبات، التي قد تحد من مشاركة المشجعين في المباريات.



وركزت المناقشات على آليات توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، والاستفادة من التنوع الثقافي الكبير لتعزيز الحضور الجماهيري، وزيادة أعداد مساندي «الفرسان».



وأكدت إدارة شباب الأهلي التزامها بدراسة جميع المقترحات والتوصيات التي قدمها مجلس الجماهير، والعمل على تنفيذ ما يخدم مصلحة النادي، مشددة على أن دعم الفريق ووحدة الصف بين الإدارة والجماهير يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاحات في الموسم الجديد.



واختتم الاجتماع بالتأكيد على الشعار الذي يجسد هوية النادي وروحه، وهو «شباب الأهلي عائلة واحدة.. وهذا هو مصدر قوة الفرسان»، في رسالة تعكس أهمية تلاحم جميع مكونات النادي خلف الفريق في المرحلة المقبلة.