النصر يتعاقد مع المهاجم الإيفواري كريس بيديا



دخل نادي النصر سوق الانتقالات الصيفية بقوة، بعدما أعلن تعاقده مع المهاجم الإيفواري كريس بيديا، ليقود الخط الأمامي لـ«العميد» خلال موسم 2026-2027، في صفقة تعكس طموحات النادي قبل موسم مزدحم بالمنافسات المحلية، إلى جانب مشاركته في دوري أندية الخليج، ممثلاً مع عجمان لكرة القدم الإماراتية.



ويصل بيديا إلى النصر محملاً بخبرة أوروبية واسعة، بعد سنوات تنقل خلالها بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإنجلترا وألمانيا، قبل أن يختار خوض أولى تجاربه في الملاعب الإماراتية، ويتمتع المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً، ببنية هجومية قوية بطول 1.90 متر، ويجيد اللعب كرأس حربة صريح، كما يحمل الجنسيتين الإيفوارية والفرنسية، وسبق له تمثيل منتخب كوت ديفوار تحت 20 عاماً.



وبدأ بيديا مسيرته الاحترافية مع تورز الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى سبورتينغ شارلروا البلجيكي، إلا أن انطلاقته الحقيقية جاءت بعد سلسلة من الإعارات التي صقلت موهبته، حيث لعب مع زولته فاريجيم وتروا وسوشو، ولفت الأنظار بأدائه الهجومي المميز.



وجاء الانفجار الحقيقي للمهاجم الإيفواري بقميص سيرفيت السويسري، بعدما سجل 25 هدفاً في 54 مباراة، ليصبح أحد أخطر مهاجمي الدوري السويسري، وهو ما فتح له أبواب الدوري الألماني عبر بوابة يونيون برلين.



ورغم أن تجربته مع النادي الألماني لم تمنحه دقائق لعب كافية، حيث شارك في 7 مباريات، وسجل هدفاً واحداً، فإن الإعارات أعادت إليه بريقه، بداية مع هال سيتي الإنجليزي، ثم مع يونغ بويز السويسري، الذي استعاد معه حسه التهديفي بتسجيل 23 هدفاً في 53 مباراة خلال موسم ونصف، مؤكداً أنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه.



ويراهن النصر على أن يكون بيديا القطعة الهجومية التي افتقدها الفريق في الموسم الماضي، مستفيداً من خبرته الأوروبية وقدراته داخل منطقة الجزاء، في ظل سعي «العميد» للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية وتقديم مشوار مميز في بطولة دوري أندية الخليج، وفي المقابل، وبعد رحلة طويلة بين أكبر الدوريات الأوروبية، يبدأ المهاجم الإيفواري الآن تحدياً جديداً، وهذه المرة من بوابة الكرة الإماراتية.