لابا كودجو يخطف القلوب في ظهوره الأول بنادي الشارقة



ترك المهاجم لابا كودجو انطباعاً إيجابياً في ظهوره الأول بنادي الشارقة، عقب الانضمام إلى صفوفه الأحد، في صفقة انتقال حر، قادماً من العين، ليخطف القلوب ويلفت الأنظار بالهدوء وطريقة تعامله مع جميع من استقبله داخل النادي وبالابتسامة التي لم تفارقه حتى لحظة مغادرته، وعكست سعادته بالتواجد في أحد أكبر أندية الدولة، ومعنوياته العالية من داخل ناديه الجديد.



وخلال الدقائق الأولى من وجوده في مقر الشارقة، أظهر لابا انسجاماً سريعاً مع الأجواء الجديدة، وتعامل بعفوية واحترام وثقة، في مشهد عكس شخصيته الهادئة التي اشتهر بها طوال مسيرته السابقة في ملاعب الإمارات، بجانب العديد من صفاته الإيجابية.



ولم يكن هذا الانطباع مفاجئاً لمن تابع مسيرة المهاجم التوغولي مع العين، حيث اشتهر طوال 7 مواسم بأخلاقه العالية وعلاقاته المميزة داخل وخارج الملعب، إلى جانب نجاحاته الفنية الكبيرة التي جعلته الهداف التاريخي للنادي برصيد 142 هدفاً، مع تحقيق الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية والتي توجته واحداً من أبرز نجوم «دورينا».



وانتهت رحلة لابا مع العين وسط أجواء من الاحترام المتبادل، قبل أن يبدأ محطة جديدة مع الشارقة، واضعاً خبرته الكبيرة وإمكاناته الهجومية في خدمة فريقه الذي يطمح إلى العودة للمنافسة على لقب بطولة الدوري ومواصلة حصد الألقاب المحلية والخارجية.



وتعول جماهير الشارقة التي رحبت بصفقة التعاقد مع الهداف التوغولي، على خبرته وقدراته العالية في هز شباك المنافسين خلال الموسم الجديد، وأن يضع بصمة ناجحة تشكل إضافة إلى نجاحاته السابقة.