القناص اليوناني جياكوماكيس يقترب من العين



في إطار مساعيها لتعزيز الفريق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، نجحت إدارة نادي العين في حسم خطوة استراتيجية مهمة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في نادي كروز أزول المكسيكي، يقضي بشراء عقد المهاجم الدولي اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، تمهيداً لارتدائه قميص الزعيم والدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي الجديد.



ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة وصول المهاجم اليوناني إلى أرض الدولة، حيث يخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية، والتي تشكل الخطوة الأخيرة والأساسية قبل توقيع العقد الرسمي واستكمال إجراءات التعاقد كافة لانتقاله، وتأتي هذه الصفقة لتؤكد عزم العين على جلب عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق وتلبية تطلعات جماهير النادي العريضة.



وأعربت إدارة النادي العيناوي عن تقديرها لسرعة وسلاسة سير المفاوضات، متقدمة بجزيل الشكر والامتنان إلى إدارة نادي كروز أزول المكسيكي ومشيدة بمستوى التعاون الكبير والاحترافية العالية التي أظهرها الجانب المكسيكي طوال فترة المحادثات، ما أسهم في إنجاز التوافق المبدئي بين الطرفين بنجاح وفي وقت قياسي.



ويمتلك المهاجم اليوناني (31 عاماً) مسيرة هجومية حافلة تفجرت طاقاتها بشكل خاص رفقة نادي «في في في فينلو» الهولندي الذي سجل معه 29 هدفاً في 33 مباراة، متوجاً بلقب هداف الدوري الهولندي، واصل جياكوماكيس رحلة التألق بقميص سيلتيك الإسكتلندي، محرزاً 19 هدفاً بجميع المسابقات قبل أن ينقل حاسته التهديفية العالية إلى الدوري الأمريكي رفقة أتلانتا يونايتد، محرزاً 24 هدفاً في 43 مباراة ومحققاً جائزة أفضل وافد جديد لعام 2023، وهو ما يجعله إضافة هجومية من الوزن الثقيل قادرة على تلبية الطموحات العيناوية الكبيرة.