النصر يودع مبخوت و4 لاعبين مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد



أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، رحيل خمسة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027، في إطار إعادة ترتيب صفوف الفريق قبل بداية المنافسات.



وضمت قائمة اللاعبين المغادرين كلاً من علي مبخوت، الهداف التاريخي للدوري الإماراتي والمنتخب الإماراتي، إلى جانب سردار ساتيتش، وشيكنا دومبيا، ومروان أزاركان، ولوكا ميليفويفتيش، بالإضافة إلى حارس المرمى عبد الله التميمي.



ويأتي رحيل هذه المجموعة ضمن خطة النادي لإعادة تشكيل قائمته، تمهيداً لإبرام صفقات جديدة تعزز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكانت شركة النصر لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق عن أولى صفقاتها للموسم الجديد، بالتعاقد مع نسيم شاذلي، قادماً من نادي العين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخيارات الفنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.