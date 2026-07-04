الفيصلي الأردني يطلب استعارة النعيمات من شباب الأهلي



تقدم نادي الفيصلي الأردني بطلب رسمي إلى نادي شباب الأهلي، لاستعارة المهاجم الأردني يزن النعيمات (27 عاماً)، خلال فترة الانتقالات للموسم الجديد 2026-2027، وذلك بعد انضمامه مؤخراً إلى صفوف «الفرسان».



ويأتي تحرك الفيصلي في إطار سعيه لتعزيز خطه الهجومي بأحد أبرز المهاجمين الأردنيين، مستفيداً من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها النعيمات على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تألقه اللافت مع منتخب الأردن في الاستحقاقات القارية والدولية خلال الأعوام الأخيرة، قبل تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي، والتي حرمته من المشاركة مع «النشامى» في كأس العالم 2026.



ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من إدارة شباب الأهلي بشأن الطلب، في وقت ينتظر فيه الفيصلي رد «الفرسان» لحسم إمكانية إتمام الصفقة بنظام الإعارة، قبل انطلاق الموسم الجديد، مع العلم أن شباب الأهلي لم يعلن حتى الآن رسمياً عن الصفقة، والتي كشف عنها المغربي جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن، في تصريحات تلفزيونية قبل المونديال.



ويعد النعيمات من أبرز الأسماء في الكرة الأردنية، بعدما فرض نفسه مهاجماً أساسياً مع منتخب «النشامى»، ولفت الأنظار بقدراته التهديفية وسرعته وتحركاته داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله هدفاً لعدة أندية في المنطقة قبل انتقاله إلى شباب الأهلي.