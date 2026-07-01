شباب الأهلي يدشن تحضيراته للموسم الجديد قبل السفر إلى النمسا



دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، من خلال تجمع مفتوح، وإجراء الفحوص الطبية لجميع اللاعبين، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا، المقرر إقامته خلال الفترة من 9 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي، أندريه جاردين.



ويتولى جاردين (46 عاماً) قيادة «الفرسان» خلفاً للمدرب البرتغالي باولو سوزا، الذي أشرف على الفريق خلال الموسمين الماضيين، في خطوة تعول عليها إدارة النادي لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.



ويملك المدرب البرازيلي سجلاً تدريبياً حافلاً بالإنجازات، إذ كان آخرها مع كلوب أمريكا المكسيكي، الذي قاده إلى إحراز ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري المكسيكي، إلى جانب الفوز بكأس الأبطال، وكأس السوبر المكسيكي، وكأس أبطال الكونكاكاف.



كما سبق لجاردين قيادة المنتخب البرازيلي الأولمبي إلى الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعد رحلة ناجحة مع منتخبات البرازيل للفئات السنية، توج خلالها أيضاً بلقب بطولة تولون الدولية عام 2019.



ويمتلك جاردين خبرة كبيرة في تطوير المواهب، بعدما بدأ مسيرته مع فرق الفئات السنية في ناديي إنترناسيونال وغريميو، قبل أن يتولى تدريب فرق الشباب في ساو باولو، ثم ينتقل للعمل مع المنتخب البرازيلي الأولمبي، ليواصل بعدها نجاحاته في الدوري المكسيكي، حيث صنع واحدة من أبرز التجارب التدريبية في السنوات الأخيرة.



وتأمل جماهير شباب الأهلي أن ينجح المدرب البرازيلي في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، بعدما أنهى الموسم الماضي من دون ألقاب، وذلك بعد موسم 2024-2025 الاستثنائي، والذي توج خلاله «الفرسان» بأربعة ألقاب.



وعلى صعيد تدعيم الصفوف أعلن شباب الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد مع حارس المرمى خالد السناني في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع الوصل في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمى، كما استعاد النادي خدمات مدافعه بدر ناصر بعد انتهاء فترة إعارته إلى الوحدة، ليشكل إضافة مهمة لخط الدفاع، في وقت لم يحسم فيه الجهاز الفني الجديد موقف اللاعبين الأجانب، بانتظار تقييمهم خلال فترة الإعداد قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.