النصر يضم الدولي الروماني ماريوس مارين



توصل النصر إلى اتفاق مع لاعب الوسط الدولي الروماني ماريوس مارين، قادماً من نادي بيزا الإيطالي، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.



ويملك مارين (27 عاماً) خبرة طويلة في الملاعب الإيطالية، بعدما انتقل إلى إيطاليا عام 2016 قادماً من تيميشوارا الروماني للانضمام إلى ساسولو، قبل أن يخوض تجارب مع كاتانزارو وبيزا، حيث أمضى معظم مسيرته الاحترافية.



وبرز لاعب الوسط الدفاعي بشكل خاص مع بيزا، الذي انضم إليه نهائياً عام 2019، وأسهم في صعوده إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، قبل أن يصبح أحد أبرز عناصر الفريق وقائده، كما دخل تاريخ النادي في عام 2023 باعتباره اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة بقميصه في مختلف المسابقات.



وخاض مارين أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري أ" مع بيزا في أغسطس 2025، بعد ثمانية مواسم متتالية قضاها مع النادي.



وعلى الصعيد الدولي، مثّل مارين رومانيا في منتخبات الفئات العمرية، وقاد منتخب تحت 21 عاماً في بطولة أوروبا للشباب، كما حمل شارة قيادة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.



وسجل مارين ظهوره الأول مع المنتخب الروماني الأول في سبتمبر 2021، وشارك في مشوار التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، قبل أن يكون ضمن تشكيلة رومانيا في البطولة القارية، حيث شارك أساسياً في جميع المباريات الأربع، وساهم في تصدر منتخب بلاده لمجموعته وبلوغه الدور ثمن النهائي.