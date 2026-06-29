نادي النصر يستضيف مباريات يونايتد في الموسم الجديد



يخوض نادي يونايتد أف سي الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين مبارياته في الموسم الجديد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك إلى حين الانتهاء من مشروع ملعبه الخاص.



وقال رئيس نادي يونايتد إف سي، إيلي سيبانو في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «اتخذنا قراراً بالغ الأهمية يتمثل في إنشاء ملعبنا الخاص، ونأمل أن نتمكن خلال الأشهر القليلة المقبلة من اللعب على أرضنا وفي ملعبنا. ولكن حتى ذلك الحين، اتخذنا قراراً آخر يتمثل في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير خلال أيام المباريات في الإمارات».



وأضاف: «سنجري مبارياتنا على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وأود أن أتوجه بالشكر إلى حميد الطاير وإدارة نادي النصر على التوصل إلى هذا الاتفاق، وأعتقد أن الهدف الأهم بالنسبة إلى يونايتد إف سي في الوقت الحالي هو تنظيم أفضل تجربة جماهيرية لمشجعي كرة القدم في دبي، ولكل الجماهير الراغبة في متابعة الرياضة مباشرة من المدرجات. وستقام مبارياتنا على استاد آل مكتوم، ونرحب بالجميع».



وفي ما يتعلق بالاستعدادات للموسم الجديد، أوضح سيبانو أن الفريق بدأ أولى حصصه التدريبية، اليوم الإثنين بمدينة دبي الرياضية قائلاً: «خضنا اليوم أول حصة تدريبية لنا، وقد عدت للتو من مدينة دبي الرياضية حيث شاهدت الفريق. نحن نبدأ تدريجياً مرحلة الإعداد للموسم الجديد».



وتابع: «هذه الفترة مخصصة للاعبين المواطنين والمقيمين من أجل إجراء الفحوص الطبية، وفي الأسبوع المقبل سنسافر بكامل الفريق إلى لاتفيا، حيث سنبدأ معسكر الإعداد الخارجي في أوروبا، والذي سيتضمن عملاً مكثفاً وأجواء إيجابية».



وأكد رئيس يونايتد إف سي سعادته باستمرار اللاعب حبيب الفردان مع الفريق، قائلاً: «كنا سعداء للغاية بوجود حبيب معنا في الموسم الماضي، وقد قدم نموذجاً ممتازاً لبقية اللاعبين في الفريق، كما لعب دوراً مهماً جداً في مساعدة النادي على تحقيق هدفه بالصعود إلى دوري المحترفين».



وأضاف: «نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق جديد معه، وسيستمر معنا خلال السنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، قمنا أيضاً بتجديد عقد محمد يوسف الذي سيواصل مشواره مع الفريق».



وأشار سيبانو إلى أن النادي يعمل تدريجياً على تعزيز صفوفه، قائلاً: «حراس المرمى مستمرون معنا، ونحن نحاول بشكل تدريجي تقوية الفريق. وقد انضم إلينا بعض اللاعبين الجدد القادمين من ناديي الظفرة والعين».



واختتم تصريحاته بالتأكيد أن العمل لا يزال مستمراً رغم التقدم المحرز، قائلاً: «كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن كما تعلمون، لا يزال أمامنا الكثير من العمل. نحن نواصل بناء فريق قادر على المنافسة في دوري المحترفين، مع التركيز في الوقت ذاته على تطوير تجربة جماهيرية استثنائية تليق بطموحات النادي وجماهيره».