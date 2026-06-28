النصر يكشف عن برنامج إعداده للموسم الجديد



كشف نادي النصر عن برنامج إعداده للموسم الكروي الجديد، والذي يتضمن معسكراً تدريبياً خارجياً في النمسا خلال الفترة من 10 إلى 30 يوليو المقبل، يتخلله خوض أربع مباريات ودية.



وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي أن اللاعبين سيخضعون للفحوصات الطبية اعتباراً من الأول من يوليو، على أن تنطلق التدريبات في الثاني من الشهر ذاته تحت قيادة المدرب الصربي الجديد ميلوش، وتستمر لمدة أسبوع قبل السفر إلى النمسا لبدء المرحلة الأولى من المعسكر، التي تمتد من 10 إلى 21 يوليو.



وتنطلق المرحلة الثانية من المعسكر في 21 يوليو وتستمر حتى 30 يوليو، ويخوض الفريق 4 تجارب ودية، حيث يلتقي الفريق مع جيرموت المجري في 14 يوليو، والسيلية القطري في 20 يوليو، والشباب السعودي في 26 يوليو، إضافة إلى مباراة ودية رابعة في 29 يوليو أمام منافس سيتم تحديده لاحقاً.



ويعود الفريق إلى دبي في 30 يوليو، على أن يواصل استعداداته المحلية حتى انطلاق الموسم الجديد رسمياً في منتصف أغسطس المقبل.



وكان النصر أعلن تعاقده مع لاعب الفتح السعودي، ويسلي ديلغادو (22 عاماً)، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى عام 2029، ليصبح أولى صفقات الفريق للموسم الجديد، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.