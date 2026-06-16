تقرير إحصائي.. 30 حارس مرمى شاركوا في منافسات موسم المحترفين



استعرض الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بحراس المرمى في موسم 2025-2026 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي توج بلقبه العين، فيما هبط كل من البطائح ودبا إلى دوري الدرجة الأولى.



وأشار في مستهل حديثه إلى أن العين كان الفريق الوحيد الذي أنهى الموسم دون أي خسارة، كما تقاسم مع شباب الأهلي صدارة قائمة أقل الفرق استقبالاً للأهداف، بعدما تلقت شباك كل منهما 18 هدفاً فقط.



وأضاف أن «الزعيم» كان أيضاً الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 62 هدفاً، من أصل 513 هدفاً شهدتها مباريات الدوري، توزعت بين 287 هدفاً في الشوط الأول و226 هدفاً في الشوط الثاني.



وأوضح أن العين حقق الفوز في 21 مباراة مقابل 5 تعادلات، بينما جاء شباب الأهلي في المركز الثاني من حيث عدد الانتصارات بتحقيقه الفوز في 17 مباراة، كما كان العين الأكثر تفوقاً في نتائج الأشواط، بعدما فاز بالشوط الأول في 15 مباراة وبالشوط الثاني في 17 مباراة.



وعقد الدكتور زكريا، مقارنة بين العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى مشاركة 30 حارس مرمى في منافسات الموسم، وتصدر كل من أمجد السيد، حارس الظفرة، وعلي الحوسني، حارس عجمان، قائمة الأكثر مشاركة بعدد 2340 دقيقة لكل منهما، يليه علي خصيف، حارس الجزيرة، بـ2323 دقيقة، ثم فهد الظنحاني، حارس بني ياس، بـ2250 دقيقة، وحمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، بـ2216 دقيقة.



كما لفت إلى أن أندية الشارقة والبطائح والوصل ودبا كانت الوحيدة التي استعانت بثلاثة حراس مرمى خلال الموسم، وأشاد بحارس العين خالد عيسى، الذي وصل إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في مسيرته بدوري المحترفين، من بينها 14 مباراة خلال الموسم المنتهي، ليتصدر قائمة أكثر الحراس حفاظاً على نظافة الشباك، متقدماً على حمد المقبالي الذي خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.



وفيما يتعلق بأخطاء حراس المرمى، أوضح أن حراس دبا كانوا الأكثر ارتكاباً للأخطاء، إذ تحملوا المسؤولية الكاملة عن استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول من مباريات فريقهم، إضافة إلى مساهمتهم مع زملائهم في استقبال تسعة أهداف أخرى، وفي الشوط الثاني، تحملوا المسؤولية الكاملة عن استقبال تسعة أهداف، إلى جانب مسؤولية مشتركة في ستة أهداف أخرى.



وأشار إلى أن فهد الظنحاني، تصدر قائمة الحراس الأكثر دقة في التمريرات الصحيحة برصيد 475 تمريرة، متقدماً على علي خصيف بـ432 تمريرة، وخالد عيسى بـ415 تمريرة، كما كان أحمد حمدان، حارس خورفكان، الأفضل في الكرات الهوائية الناجحة بـ13 كرة، يليه كل من خصيف وأمجد السيد بـ12 كرة لكل منهما.



بينما تصدر الظنحاني قائمة أكثر الحراس لمساً للكرة بـ876 لمسة، متقدماً على علي الحوسني بـ833 لمسة، ثم أحمد حمدان بـ832 لمسة. وفي التصديات، جاء محمد سالم الرويحي، حارس دبا، في الصدارة بـ94 تصدياً، يليه أحمد حمدان بـ76 تصدياً، ثم الظنحاني بـ70 تصدياً، فيما سجل كل من علي الحوسني وأمجد السيد 69 تصدياً.



وكشف أن علي الحوسني كان الأفضل في التمريرات الطويلة برصيد 155 تمريرة، متقدماً على الرويحي بـ124 تمريرة، والظنحاني بـ121 تمريرة، وأحمد حمدان بـ115 تمريرة، وخالد عيسى بـ114 تمريرة، فيما تصدر أحمد حمدان قائمة الحراس الأكثر تغطية للمدافعين بـ2024 حالة تغطية، يليه الرويحي بـ194 حالة، ثم أمجد السيد بـ191 حالة، وعلي الحوسني بـ190 حالة.



وفي الجانب الانضباطي، أشار إلى أن إبراهيم عيسى، حارس البطائح، كان الأكثر تعرضاً للطرد بعد حصوله على بطاقتين حمراوين، فيما نال كل من عادل الحوسني، حارس الشارقة، وزايد الحمادي، حارس الوحدة، بطاقة حمراء واحدة.



كما استعرض الدكتور زكريا، مجموعة من الأرقام العامة للموسم، موضحاً أن الجولة الـ17 كانت الأعلى تهديفاً بـ26 هدفاً، بينما جاءت الجولة الثالثة الأقل تهديفاً بـ11 هدفاً فقط. كما كان العين الأقل استقبالاً للأهداف في الدور الثاني بتلقيه 8 أهداف، في حين كان شباب الأهلي الأقل استقبالاً في الدور الأول بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.



وتوزعت أهداف الموسم بين 141 هدفاً من التسديدات، و82 هدفاً من الانفرادات، و37 هدفاً من الركنيات، و26 هدفاً من الكرات الثابتة، و21 هدفاً بتمريرات من الزملاء، و16 هدفاً عكسياً، إضافة إلى 73 هدفاً بالرأس، و19 هدفاً من تسديدات بعيدة، و61 هدفاً من ركلات الجزاء.



وأوضح أن كلباء كان الأكثر تسجيلاً من التسديدات المباشرة برصيد 17 هدفاً، فيما تصدر البطائح التسجيل من الانفرادات بـ11 هدفاً، وكان أيضاً الأكثر استقبالاً للأهداف العكسية بثلاثة أهداف، بينما تصدر الظفرة التسجيل من الركنيات بخمسة أهداف ومن الكرات الرأسية بعشرة أهداف، بينما كان بني ياس الأفضل في التسجيل من الكرات الثابتة بأربعة أهداف، ودبا الأكثر تسجيلاً من التسديدات البعيدة بأربعة أهداف، وخورفكان الأكثر استفادة من ركلات الجزاء بتسجيل 10 أهداف، فيما سجل كلباء 16 هدفاً من الكرات الثابتة.



أما على صعيد أخطاء حراس المرمى، فشهد الموسم 80 خطأ في التمركز، و48 حالة عدم محاولة، و80 حالة ردة فعل ضعيفة، و68 خطأ في زاوية الحارس، و3 أخطاء في التوزيع، وخطأين في التمرير، و71 خطأ في التصدي، و7 أخطاء في التغطية، و11 خطأ في الخروج، و43 خطأ في اتخاذ القرار.



وأضاف أن حراس دبا كانوا الأكثر ارتكاباً لأخطاء التمركز بـ21 مرة، وعدم المحاولة بـ18 مرة، وردة الفعل الضعيفة بـ27 مرة، وأخطاء زاوية الحارس بـ17 مرة، بينما تقاسم دبا والنصر صدارة الأخطاء في التصدي بـ17 خطأ لكل منهما، فيما سجل الجزيرة حالتي توزيع خاطئ، وتصدر البطائح أخطاء التغطية والخروج الخاطئ بأربع مرات لكل منهما، بينما كان كلباء الأكثر ارتكاباً لأخطاء اتخاذ القرار بـ10 مرات.