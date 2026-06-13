رسمياً.. حميد عباس مديراً لفريق النصر



قررت شركة النصر لكرة القدم تعيين حميد عباس مديراً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لعلي عباس، الذي انتهت مهامه بنهاية الموسم، كما قررت شركة النصر تعيين عصام ضاحي إدارياً الفريق.

وجاء اختيار حميد عباس اللاعب السابق للعميد، نظراً لخبرته الإدارية، بعدما شغل منصب إداري الفريق لمدة 3 مواسم. وبدأ حميد عباس مسيرته الكروية بفرق المراحل السنية تحت 8 سنوات بمدرسة الكرة بالنصر وتدرج في جميع فرق أكاديمية النصر لكرة القدم حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول من 2010 إلى 2013



بعد ذلك انتقل حميد عباس إلى شباب الأهلي في عام 2013، حيث لعب معه 3 مواسم، فاز خلالها ببطولة الدوري مرتين موسمي 2013-2014



و2015-2016، والكأس في 2013-2014، كأس السوبر في 2013-2014 و2014-2015، وشارك مع شباب الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2015 ضد فريق غوانزو الصيني، ثم انتقل إلى نادي الوصل من عام 2016 إلى 2019، ثم نادي الفجيرة في موسم 2019-2020، واختتم مسيرته الكروية لاعباً في نادي حتا موسم 2020-2021، كما ارتدى عصام ضاحي، قميص النصر لمدة 3 مواسم بين 2014 و2017، وحقق خلالها كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي في 2015، وبدأ ضاحي مسيرته الكروية بنادي الشباب، ولعب موسماً في صفوف شباب الأهلي، قبل أن يخوض تجربته الثالثة والأخيرة في النصر قبل اعتزاله.