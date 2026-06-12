إيقاف حمد المقبالي آسيويا 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة من العقوبات الانضباطية بحق عدد من اللاعبين في الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026، وذلك على خلفية أحداث ووقائع شهدتها مباريات البطولة الأخيرة.



وقرر الاتحاد إيقاف حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، لمدة أربع مباريات، إلى جانب تغريمه 10 آلاف دولار، وذلك على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي أقيمت على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وانتهت بخسارة شباب الأهلي بهدف دون رد في 21 أبريل الماضي.



كما شملت القرارات إيقاف مدافع الاتحاد السعودي أحمد شراحيلي لمدة 10 مباريات، مع تغريمه 10 آلاف دولار، بعد طرده نتيجة اعتداء وُصف بالعنيف على أحد مسؤولي المباراة.

وفي السياق ذاته، فرض الاتحاد الآسيوي غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد.



كما تقرر إيقاف لاعب الأهلي السعودي محمد عبد الرحمن أربع مباريات، مع تغريمه 10 آلاف دولار.



وشملت العقوبات أيضا زميله في الأهلي زكريا هوساوي، الذي أُوقف ثلاث مباريات، مع تغريمه ألفي دولار، بعد طرده بسبب السلوك العنيف خلال إحدى مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.



ومن المقرر أن تُطبَّق تلك العقوبات على اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في البطولات الآسيوية خلال الموسم المقبل 2026-2027.