عجمان يجدد تعاقده رسمياً مع غوران والإعلان قريباً



جدد نادي عجمان تعاقده مع المدرب الصربي غوران لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لموسم جديد، ليستمر على رأس الجهاز الفني للموسم الثالث على التوالي، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع «البرتقالي» خلال الموسم الأخير.



وأكدت مصادر «البيان» أن الطرفين وقّعا العقد رسمياً لمدة موسم واحد، على أن يتم الإعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.



وكان غوران قد قاد عجمان إلى احتلال المركز السابع في النسخة الأخيرة من جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، في واحدة من أفضل فترات الاستقرار الفني التي عاشها الفريق.



وذكرت المصادر أن المدرب الصربي يشرف بشكل مباشر على ملف التعاقدات الخاصة بالفريق استعداداً للموسم الجديد، بالتنسيق مع إدارة النادي، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق والمنافسة بصورة أفضل.



وأضافت المصادر أن عجمان يقترب من إبرام عدد من الصفقات الأجنبية لتعويض رحيل الثنائي المغربي يحيى جبران، والجامايكي جونيور فليمنغز، اللذين أصبحا خارج حسابات الجهاز الفني.