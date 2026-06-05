يحيي الغساني: قلبي يتقطع.. ولن أتابع المونديال



اعترف مهاجم منتخبنا الوطني يحيى الغساني بأن متابعة نهائيات كأس العالم 2026 ستكون أمراً صعباً بالنسبة إليه، مؤكداً أن شعوره بالحسرة على ضياع فرصة التأهل يجعل حماسه للبطولة محدوداً للغاية.



وقال الغساني في تصريحات لـ«البيان»: إن الحديث عن كأس العالم «يضايقني جداً»، موضحاً أنه أحد الأسباب التي دفعته عن التراجع عن السفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة البطولة، هو الشعور بالحسرة عن ضياع فرصة وصول الإمارات إلى المونديال.



وأضاف: «بصراحة، قلبي يتقطع من داخلي، لأن الأمر صعب جداً بالنسبة إلى أي كلاعب. كنا على مسافة قصيرة جداً من تحقيق فرصة الوصول إلى كأس العالم، لكن لسوء الحظ لم نتأهل. لذلك أرى أن متابعة كأس العالم ستكون صعبة جداً بالنسبة إلي، ولا أتوقع أن أتابع البطولة».



وتحدث الغساني عن النسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أنها ستكون مختلفة عن النسخ السابقة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.



وقال: «هذه المرة ستكون كأس العالم بطولة مختلفة مع 48 منتخباً مشاركاً. للأسف نحن كمنتخب لم نتأهل، لكن في النهاية كرة القدم فيها فوز وخسارة، ونحن متقبلون هذا الأمر».



وتابع: «أعتقد أن هذه النسخة ستكون فريدة جداً من نوعها، وستكون صعبة للغاية حتى على المنتخبات الكبيرة، لأنها ستحتاج إلى خوض عدد كبير من المباريات للوصول إلى الهدف الذي تريده وهو التتويج باللقب. لذلك أرى أن البطولة لن تكون سهلة على أحد».



ورأى مهاجم المنتخب الإماراتي أن النظام الجديد قد يمنح الفرصة لبعض المنتخبات التي لا تُصنف بين أبرز المرشحين للمنافسة، قائلاً: «أتوقع أن تكون هناك كلمة لمنتخبات قد لا يتوقعها الناس، وربما نشاهد مفاجآت من منتخبات لا يرشحها كثيرون للفوز باللقب».



وأضاف: «إقامة البطولة في ثلاث دول ستجعلها تجربة فريدة من نوعها، وأتمنى التوفيق أولاً للمنتخبات العربية، ثم للمنتخب الذي أشجعه».



وعن المنتخبات التي يساندها في البطولة، قال الغساني: «أنا لدي الكثير من التفضيلات. أولاً المنتخبات العربية، فنحن نحبها ونقف معها دائماً. أما على المستوى العاطفي فأشجع البرتغال بسبب كريستيانو رونالدو، كما أنني كنت من مشجعي المنتخب البرازيلي منذ فترة طويلة، لكنني لا أتوقع أن يقدم المنتخب البرازيلي شيئاً كبيراً في البطولة».