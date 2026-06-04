مدرب بنفيكا السابق على رادار أحد أندية دورينا



دخل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في مفاوضات جدية مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، والذي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي المصري في وقت سابق، لتولي قيادته خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو، بعد إقالته من منصبه.



وذكرت مصادر خاصة لـ«البيان» أن الفريق الذي فاوض لاج أنهى موسمه من ضمن أندية المقدمة في دوري أدنوك للمحترفين.



وعمل لاج مساعداً لمواطنه كارلوس كارفالهال في قيادة شيفيلد وينزداي، ثم سوانزي سيتي الإنجليزيين قبل قيادة فريق الرديف بنادي بنفيكا موسم 2018- 2019.



وفي يناير 2019 تولى لاج قيادة بنفيكا حتى يونيو 2020، وحقق لقب الدوري البرتغالي، وأيضاً كأس السوبر البرتغالي.



وعاد لاج لقيادة بنفيكا في سبتمبر 2024، واستمر لمدة عام كامل، حقق خلاله 46 انتصاراً من 66 مباراة، ووصل بالفريق البرتغالي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية، وفاز بلقب كأس الدوري البرتغالي.



وخاض تجربة مع وولفرهامبتون في الفترة بين يوليو 2021 إلى أكتوبر 2022، كما كانت له تجربة قصيرة مع بوتافوجو البرازيلي.