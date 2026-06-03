شباب الأهلي يقترب من الحارس خالد السناني



اقترب شباب الأهلي من التعاقد مع خالد السناني (36 عاماً)، لتكون أولى صفقات النادي للموسم الجديد، والذي يسعى خلاله «الفرسان» للعودة إلى منصات التتويج بعدما خرجوا من موسم 2025-2026، دون أي ألقاب.



وتشير الأنباء إلى أن التعاقد مع السناني، سيكون بعقد مدته موسم واحد قابل للتجديد، وستكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته السابقة مع نادي الوصل في أبريل الماضي.



ويهدف شباب الأهلي من تلك الصفقة إلى تعزيز مركز حراسة المرمى، والذي دافع عنه في الموسم المنتهي، الحارس الدولي الشاب حمد المقبالي.



وكان الوصل، قد توصل إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي مع السناني، وقدم له خالص الشكر والتقدير له على كل ما قدمه طوال مسيرته مع الفريق، وذلك بعد يومين من قرار الوصل إيقافه وزميله في الفريق سفيان بوفتيني عن المشاركة مع الفريق الأول.