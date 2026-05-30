إيفيتش زعيم الطفرة الرقمية.. قراءة في مسيرة أفضل خمسة مدربين قادوا العين



لم يكن نادي العين الإماراتي مجرد محطة عابرة في مسيرة المدربين الكبار، بل ظل دائماً المصنع الذي تُصاغ فيه الأمجاد وتُكتب فيه السير الذاتية بماء الذهب، وفي التقرير تكشف الأرقام والإحصائيات، عن الهرم الرقمي لأفضل 5 مدربين قادوا سفينة الزعيم في 50 مباراة أو أكثر بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وتستعرض المسيرة الرقمية المذهلة لهؤلاء العمالقة، معززة بالبطولات التي توجوا بها، مع الإشارة للطفرة الرقمية غير المسبوقة التي حققها الصربي فلاديمير إيفيتش المتوج مع الفريق بثنائية الدوري والكأس لموسم 2025-2026.



ايفيتش.. صدارة تاريخية



برغم أن قلعة البنفسج مر عليها دهاة التدريب عالمياً، إلا أن المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش نجح في فرض معادلة رقمية مذهلة جعلته يتربع منفصلاً على صدارة المدربين الأعلى كفاءة في حصد النقاط بتاريخ النادي، بعد أن قاد العين في 53 مباراة حصد منها 116 نقطة من أصل 159 بنسبة نقاط تجاوزت الـ 73% وهي النسبة الأعلى من بين المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق في تاريخ النادي، فضلاً عن ذلك أعاد العين لمنصات التتويج بتحقيق لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وطور كثيراً من أداء الفريق هجومياً ودفاعياً في مزيج مثالي وكسر الأرقام القياسية المحلية بوصوله لأطول سلسلة مباريات دون خسارة في بطولة الدوري، وصنع هوية صارمة للفريق تعتمد على جماعية الأداء وثقافة الفوز.



ميتسو.. حقبة ذهبية



يأتي في المركز الثاني بعد ايفيتش المدرب الراحل عبدالكريم ميتسو، والذي ارتبط اسمه بأفضل حقب العين بعدما توج بأول لقب آسيوي في تاريخ النادي والأندية الإماراتية عام 2003، وقاد العين في 71 مباراة حصد منها 154 نقطة من 213، كما فاز معه بلقب الدوري وكأس السوبر الإماراتي وصنع جيلاً من ذهب لا يزال مذكوراً وسط العيناوية.



كوزمين.. واقعية مثالية



يحل المدرب الروماني أولاريو كوزمين ثالثاً في القائمة، إذ إنه حقق استقراراً فنياً لافتاً للفريق وقاده للتوهج بعد أن قاده في 78 مباراة حصد منها 168 نقطة من أضل 234، وفرض هيمنة محلية خلال فترته ليتوج بلقب الدوري الإماراتي مرتين متتاليتين في موسمي 2011-2012، و2012-2013، بالإضافة لكأس السوبر الإماراتي، وتميز كوزمين بواقعيته وقدرته اللافتة على تسيير المباريات.



ريبروف.. حصاد سريع



بالطبع لا يمكن أن تخلو القائمة من المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، والذي يحتل المركز الرابع من حيث حصد النقاط إذ قاد الفريق في 73 مباراة حاصداً 152 نقطة من أصل 219، ونجح في موسمه الأول في قيادة العين للتتويج بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة موسم 2021-2022، قبل أن يرحل تاركاً بصمة تكتيكية واضحة في الملاعب الإماراتية اعتماداً على الضغط العالي والسرعة الهجومية.



شايفر.. بصمة ألمانية



رغم حلول المدرب الألماني وينفرد شايفر خامساً إلا أن مجرد تواجده في القائمة الخمسة الكبار يؤكد على الكفاءة التدريبية التي يتمتع والقيمة الفنية الكبيرة التي أضافها للفريق البنفسجي، حيث قاد العين في 63 مباراة حصد منها 125 نقطة من أصل 189 نقطة كانت متاحة، وتوج مع الفريق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالإضافة إلى كأس رابطة المحترفين وكأس السوبر الإماراتي مرسخاً انضباطاً تكتيكياً ألمانياً أسهم في بناء عقلية الانتصارات بالنادي.