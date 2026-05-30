الدوري الإماراتي بين عقدة الصاعدين وطموحات الكبار



لم تكد ستارة موسم 2025-2026 تسدل حتى بدأت ملامح الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين تفرض نفسها على المشهد الكروي الإماراتي مع اكتمال قائمة المشاركين بصعود حتا ويونايتد إلى دوري الأضواء، لتفتح النسخة المقبلة المقررة انطلاقها منتصف أغسطس 2026 أبوابها على مجموعة من الأسئلة المثيرة التي ستشكل عناوين الصراع منذ الجولة الأولى حتى خط النهاية.



وفي مقدمة هذه التساؤلات، يقف التحدي الأصعب أمام الوافدين الجديدين، هل ينجح حتا ويونايتد في كسر واحدة من أكثر الظواهر رسوخاً في تاريخ الكرة الإماراتية، وهي ظاهرة «الصاعد الهابط»؟ أم أن دوري المحترفين سيواصل فرض قوانينه الصارمة على القادمين الجدد؟



ويحمل صعود يونايتد دلالات خاصة، باعتباره نموذجاً لنجاح مشروع الأندية الاستثمارية الذي تبناه اتحاد الكرة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعود حتا إلى المكان الذي غادره قبل موسمين فقط، باحثاً عن تجربة مختلفة تعوض إخفاقاته السابقة في تثبيت أقدامه بين الكبار.



لكن التاريخ لا يمنح الصاعدين كثيراً من الطمأنينة، فمنذ انطلاق الدوري في موسم 1973-1974، لم تنج من الهبوط سوى أربعة أندية فقط، هي العين والنصر والوصل والوحدة، بينما عاشت معظم الأندية الأخرى تجربة السقوط ولو لمرة واحدة على الأقل، بما فيها أسماء كبيرة مثل الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي بمسماه السابق.



وتكشف سجلات البطولة أن الهبوط لم يكن استثناء، بل كان جزءاً من دورة المنافسة، إذ دفعت أندية عدة ثمن صعوبة التأقلم مع متطلبات دوري المحترفين، وهو ما يجعل مهمة حتا ويونايتد أكثر تعقيداً في ظل ارتفاع المستوى الفني والتنافس الكبير بين جميع الفرق.



وفي الطرف الآخر من المشهد، تتجه الأنظار إلى الصراع على درع الدوري، حيث يدخل العين الموسم الجديد حاملاً لقب النسخة الأخيرة وطامحاً إلى مواصلة الهيمنة المحلية، ويملك «الزعيم» أفضلية تاريخية واضحة بصفته النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 15 لقباً، كما أنه الفريق الوحيد الذي نجح في الاحتفاظ بالدرع موسمين متتاليين خلال عصر الاحتراف.



غير أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود أمام العين، في ظل طموحات شباب الأهلي الساعي لاستعادة القمة بعد أن فرض نفسه رقماً ثابتاً في معادلة المنافسة خلال السنوات الأخيرة، محققاً لقبين ووصافتين في آخر خمس نسخ، ليؤكد أنه المنافس الأكثر استقراراً على مستوى النتائج.



كما تترقب جماهير الوصل والشارقة والوحدة والجزيرة والنصر قدرة فرقها على العودة بقوة إلى دائرة المنافسة، خاصة أن جميعها تمتلك إرثاً بطولياً وخبرات كافية لقلب موازين التوقعات إذا ما نجحت في بناء فرق قادرة على مجاراة إيقاع المنافسة الطويل.



ورغم أن التاريخ يؤكد احتكار ثمانية أندية فقط للقب الدوري منذ انطلاق البطولة، فإن كرة القدم لا تعترف دائماً بالأرقام والسجلات، ومع كل موسم جديد تولد قصص جديدة، وتظهر مفاجآت لم تكن في الحسبان، وهو ما يجعل السؤال مطروحاً.. هل يواصل العين فرض سطوته على البطولة؟ أم يستعيد شباب الأهلي الدرع؟ أم تحمل نسخة 2026-2027 مفاجأة تاريخية بإعلان بطل جديد يكتب اسمه في سجل الشرف؟



أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة، لكن المؤكد أن الموسم المقبل يعد بأن يكون واحداً من أكثر المواسم إثارة، في ظل تقارب الطموحات وتعدد المرشحين واتساع دائرة التحديات بين صراع البقاء ومعركة التتويج.