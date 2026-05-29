«الحمرية» يحرم يونايتد من لقب الدرجة الأولى



تغلب الحمرية على ضيفه يونايتد بهدفين نظيفين في ختام دوري الدرجة الأولى، ليحرمه من التتويج بالمركز الأول الذي احتله لجولات طويلة قبل أن يخسره في الجولة الأخيرة لمصلحة حتا الذي فاز على فريق مجد.



واحتل يونايتد الذي ضمن صعوده إلى دوري المحترفين، المركز الثاني بـ58 نقطة مقابل 38 نقطة للحمرية الذي أنهى موسمه في المركز التاسع.



جاء الشوط الأول قليل الفرص، رغم محاولة يونايتد إف سي الوصول مبكراً إلى مرمى الحمرية، مدفوعاً بحاجته إلى نقاط المباراة لحسم الصدارة، وذلك في غياب مهاجمه الأول السويسري هاريس سيفيروفيتش.



وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى، قبل أن يرفع يونايتد من ضغطه على دفاع الحمرية، ليصنع عدداً من الفرص الواضحة، غير أن صامويل لوبيس تباطأ في استثمار إحداها، قبل أن يهدر فرصة أخرى لاحقاً، في حين أنقذ دفاع الحمرية فريقه من هدف محقق بإبعاد الكرة من على خط المرمى.



وتراجع أداء الحمرية، لا سيما على المستوى الهجومي، ليواصل يونايتد محاولاته الهجومية، وكاد أن يفتتح التسجيل من هجمة منظمة انفرد على إثرها مصطفى نام بالحارس، لكن الأخير نجح في التصدي للمحاولة.



وفي الوقت الذي بدا فيه الشوط الأول متجهاً إلى التعادل السلبي، باغت الحمرية ضيفه يونايتد إف سي بهدف في الدقيقة الأخيرة، إثر رأسية متقنة من الحساني تامبورا، مانحاً فريقه التقدم مع نهاية الشوط الأول.



نزل يونايتد بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني وأوجد العديد من الفرص، لكن الحظ أدار له ظهره، واستمر في محاولاته لكن الحمرية كرر سيناريو الشوط الأول وفاجأه بهدف ثانٍ عن طريق براني كابالا ليقضي على آماله في العودة.