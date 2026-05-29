إعصار حتا يضرب مجد بالثلاثة ويصعد للمحترفين بطلاً لدوري الأولى



توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا بطلاً لدوري الدرجة الأولى وصعد للمحترفين بيده لا بيد غيره، رافعاً رصيده إلى (59 نقطة) بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق مجد مساء الجمعة باستاد طحنون بن محمد بمدينة العين (ملعب القطارة)، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات دوري الأولى. سجل لحتا جويلهوم كاسترو (ق42) وصامويل روزا ( ق 47) وشيفيت شيفيتي ( ق 68) وسجل هدف مجد عبدالله الحمادي ( ق81).



وهذه هي المرة الرابعة التي يصعد فيها حتا لدوري المحترفين، حيث سبق وتأهل لأول مرة في موسم 2015-2016، قبل أن يهبط في موسم 2017-2018، ثم عاد مرة ثانية للمحترفين موسم 2019-2020، وهبط في الموسم الذي يليه 2020-2021، وعاد للمرة الثالثة موسم 2023-2024، لكنه هبط في نفس الموسم قبل أن يعود مجددا للمرة الرابعة هذا الموسم 2025-2026.

ولخصت المباراة صراعاً تكتيكياً شرساً بين حتا الساعي للصعود والمجد الذي كان يتطلع للحفاظ على حظوظه قائمة في البقاء وتفادي شبح الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وقدم الفريقان مباراة فوق الوسط غلب عليها الطابع التكتيكي بعد أن دخلها المدربان الوطنيان، وليد عبيد مدرب حتا، وعيسى بوصيم مدرب مجد، بشعار واحد صريح وهو الفوز فقط دون سواه.



وتفوق المدرب وليد عبيد، في إدارة تفاصيل اللقاء المصيري، حيث نجح لاعبو حتا في فرض أسلوبهم وإجهاض مجهود لاعبي المجد الذين قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة. وبهذا الانتصار أطلق «الإعصار» الحتاوي أفراحه الرسمية معلناً عودته الجديرة إلى دوري الاحتراف والشهرة.