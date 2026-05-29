عجمان يستغني عن جبران وجونيور ويتعاقد مع عبد الله التميمي



يتجه نادي عجمان لإجراء تغييرات جديدة على قائمة الفريق الأجنبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم المقبل، وذلك بالاستغناء عن المغربي يحيى جبران، والجامايكي جونيور فليمنغز، بهدف التعاقد مع عناصر جديدة، تدعم طموحات «البرتقالي»، الذي حقق نجاحاً لافتاً بحصوله على المركز السابع في جدول ترتيب النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين برصيد 32 نقطة.



وبحسب المصادر فإن إدارة عجمان ووفقاً للتقرير الفني تذهب في اتجاه إنهاء مشوار الثنائي مع الفريق، مع رغبة الجهاز الفني لتعزيز بعض المراكز بعناصر أكثر قدرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة خلال الموسم الجديد في خانتي المحور والوسط الهجومي، عبر التعاقد مع لاعبين أجانب ومواطنين.



وكان المغربي يحيى جبران قد انضم إلى عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من أهلي بنغازي الليبي، حيث تعاقد معه النادي في فبراير الماضي، وخاض اللاعب صاحب الـ 34 عاماً 11 مباراة بقميص «البرتقالي» في بطولة الدوري، لعب خلالها 716 دقيقة، لكنه لم ينجح في ترك التأثير المنتظر بالصورة التي تضمن استمراره، كما اقترب الجامايكي جونيور فليمنغز «30 عاماً» من مغادرة الفريق بعد موسمين مع عجمان، بعد مشاركته في 23 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري، وبلغ مجموع دقائق لعبه 1925 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، غير أن مستوياته لم تقنع النادي باستمراره ضمن المشروع الجديد.



ويبحث عجمان حالياً عن التعاقد مع لاعب ارتكاز جديد، إلى جانب لاعب وسط هجومي، يمتلك القدرة أيضاً على المشاركة في الخط الأمامي، وذلك ضمن تحركات الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر أكثر فعالية قبل انطلاق الموسم المقبل، وتدرس الإدارة حالياً عدداً من الخيارات في الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى وجود مفاوضات مع مجموعة من اللاعبين.



وفي المقابل أكمل عجمان تعاقده مع عبد الله التميمي، حارس مرمى النصر، وذلك لدعم مركز حراسة المرمى، ليكون أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في انتظار إكمال إجراءات القيد الرسمية، والإعلان عن الصفقة بصورة نهائية.