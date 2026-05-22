الوصل ينظم صفوفه مبكراً.. يكسب الثنائي ويودع الثلاثي الأجنبي



بدأ الوصل مبكراً خطواته العملية لترتيب أوراقه والتحضير للموسم الجديد، عبر سلسلة من القرارات والتحركات التي تهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات، بعد موسم شهد الكثير من التحديات والتقلبات الفنية.



وكان أول القرارات المهمة التي اتخذتها إدارة النادي، المحافظة على الاستقرار الفني باستمرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا في قيادة «الإمبراطور» خلال الموسم المقبل، في خطوة تعكس قناعة الإدارة بأهمية الاستقرار داخل الجهاز الفني، خاصة بعد التجارب السابقة التي شهدت تغييرات متكررة على مستوى المدربين، وأثرت بصورة سلبية على الفريق ونتائجه.



وفي إطار إعادة ترتيب الهيكل الإداري والفني، أنهى الوصل ارتباطه بالفرنسي إيريك أبيدال الذي تولى منصب المدير الرياضي لمدة عام، بعد أن قررت الإدارة عدم تجديد التعاقد معه عقب تقييم فترة عمله، ومناقشة احتياجات الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة.



وعلى مستوى التعاقدات، نجح الوصل مبكراً في حسم صفقتين مهمتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالتعاقد مع يحيى نادر لاعب وسط العين، والذي لعب النصف الثاني من الموسم معاراً إلى بني ياس، إضافة إلى لياندرو ليت لاعب كلباء، ليكون الثنائي ضمن قائمة الفريق مع انطلاق الموسم الجديد حيث يتم الإعلان عن الصفقتين لاحقاً وذلك بعد انتهاء فترة قيدهما مع العين وكلباء.



كما بدأت إدارة النادي في دراسة عدد من الخيارات المطروحة لدعم الفريق، خاصة في مركزي الهجوم والارتكاز، مع ترجيحات برحيل 3 لاعبين أجانب، بقيادة المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا، إلى جانب ريناتو تابيا وميغيل بورخا، بهدف فتح المجال أمام ضم عناصر جديدة.



ويبرز اسم فريدريكو رودريغيز لاعب وسط فنربخشة ضمن الخيارات المطروحة، ومهاجم أجنبي آخر، إلى جانب تحركات محلية للتعاقد مع حارس مرمى من أحد أندية المحترفين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد الثغرات وتجهيز الفريق مبكراً قبل المعسكر الخارجي، حتى يدخل الوصل الموسم الجديد بأفضل جاهزية فنية وبدنية، وبطموح العودة إلى منصات التتويج.